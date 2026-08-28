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重電四雄加速北美布局

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

美國電網加速「排除紅鏈」，台灣重電四雄加速北美布局華城（1519）以大型變壓器及AI資料中心訂單領先，士電擴充北美專用產能，亞力跟隨半導體客戶赴美設點，中興電則以氣體絕緣開關（GIS）及變電站設備切入，四強擁利基。

華城是美國布局最成熟的台廠，以FORTUNE ELECTRIC品牌深耕北美，設有當地子公司及營業據點，長期供應美國電力公司。

華城目前AIDC電力變壓器在手訂單超過200億元，今年相關出貨估40億至50億元，主要來自美國。觀音三廠B廠今年第1季投產，台中廠擴建則預計2027年第3季投產，主攻345kV至500kV超高壓大型變壓器。

士電把美國列為最大外銷市場，客戶涵蓋電力公司及AI資料中心，預估今年北美業績成長約三成，近期北美新增訂單中，AIDC占比約三成。士電並投資22億元興建T4新廠，鎖定美國所需的230kV及345kV大型變壓器，預計2027年9月投產，2028年全面量產。

亞力過去30多年已有自動化開關外銷美國，現正推進設立美國子公司或洽談併購當地合作夥伴，就近服務台積電等半導體客戶。亞力產品涵蓋配電變壓器、自動化開關、配電盤、逆變器及資料中心整套電力系統，若美國擴大限制陸製逆變器，轉單空間可望放大。

中興電目前以跟隨半導體客戶赴美建廠為主，供應GIS、變壓器及變電站設備。海外營收占比約5%至10%，後續能否取得更多美國電力公司及AI資料中心認證，將是擴大美國市場的關鍵。

布局 士電 華城

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