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統一超秀再生綠實力

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
7-ELEVEN自2023年起以「一杯咖啡友善土地」，啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN自2023年起以「一杯咖啡友善土地」，啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫。7-ELEVEN／提供

2026第五屆亞太永續博覽會昨（27）日起至29日於台北世貿一館登場，統一超商（2912）今年以「廢力！」為主題，集合7-ELEVEN、星巴克、統一速達、德記洋行、統一資訊等關係企業，並首次連結社會企業、關鍵供應鏈等共16個品牌聯展，透過魚菜共生新農法、咖啡渣再生、rPET循環包材等展演「循環成新、永續鍛金」資源再生綠實力，更是今年單一企業品牌規模最大展區。

呼應環境部「資源循環雙法」，統一超商積極超前布局建立從產品設計、生產、使用到回收的循環經濟，讓產品生命周期結束後，能再回到供應鏈中再次循環使用，以「循環成新、永續鍛金」為理念，達成節能減廢、產銷永續，落實綠色營運的目標，持續創造永續影響力。

「廢力！」為今年策展主題，7-ELEVEN於展場規劃魚菜共生新農法體驗、AI永續商品互動、咖啡渣再利用的永續商品展、以咖啡渣為部分原料製作的全新門市制服等，更準備了小小店長永續制服讓小朋友能在現場體驗，期能透過3E體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education），讓循環永續體驗更容易。

不僅7-ELEVEN體驗豐富，各參展品牌也多元精彩。星巴克以「From Bean to Crop 一杯咖啡的循環旅程」為主題，從產地到土地的咖啡永續循環；德記洋行旗下茶飲品牌 Tait Tea推出減塑30% 以上的新瓶型，並攜手韓國濟州火山岩盤礦泉水及OATSIDE燕麥植物奶共同參展，以多種方式展現永續理念；統一速達（黑貓宅急便）以「智能物流 永續生活」策展主軸，建構綠色物流的綠能地圖；統一資訊運用科技結合電子標籤購物體驗、展示智慧社區生活平台及智慧能源管理，以AI驅動永續日常。

統一超商好鄰居文教基金會首次以「嶼+人共鳴」為策展主題，邀請來自新竹、花蓮、雲林、金門、馬祖等地共八組社會企業青年團隊共同聯展，展現島嶼土地與在地物產的豐沛生命力，三天活動規劃商品展演與青年團隊分享等活動，地方創生由此共鳴，永續同行。

不僅如此，昨日台灣永續能源研究基金會舉辦「台灣永續行動獎」（TSAA）頒獎典禮，統一超商一舉奪得五項大獎、為超商獲獎最多的企業，包括「魚菜共生．魚莓共榮」、「打造多元共融職場」、「送餐隊創新行動待用餐」、「可信任電商生態系」四大專案分別獲銀獎，以及「會員載具助減碳」專案則獲得銅獎。

統一超 7-Eleven 統一速達

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