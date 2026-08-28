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華航、長榮航加速淨零轉型 推動航空減碳

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內大型航空業者華航（2610）、長榮航積極推動永續淨零，華航首度參展今年亞太永續博覽會，攜手夥伴一起淨零啟航；長榮航空則多元行動展現航空永續轉型新樣貌。

華航首度參展2026亞太永續博覽會，以「永續華航 淨零啟航」為主題，昨（27）日攜手供應商、企業客戶、政府機關、研究單位及地方保育團體推動永續的實踐成果。賴清德總統蒞臨亞太永續博覽會華航展區，見證華航推動永續發展邁向新里程碑。

華航展區以跑道及行李轉盤串起永續旅程，展示永續航空燃油、空地面減碳措施、機上資源循環及環境生態保育等行動，並規劃五場永續主題講座。

長榮航空則連續第三年參加亞太永續博覽會，以「五星承諾．永續同行」為主題，聚焦淨零轉型、永續航空燃油、機上環保服務及社會公益，透過互動展示讓民眾了解航空減碳從飛行延伸至地面的具體作法。

長榮航 華航 淨零

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