華航、長榮航加速淨零轉型 推動航空減碳

從生成式AI問世以來，企業董事會與行銷會報裡最常出現的焦慮，往往是：「科技巨頭的模型又更新了，我們是不是落後了？」但隨著生成式AI進入問市第四年，這場技術競爭已發生質變。iKala（愛卡拉）共同創辦人暨集團董事長程世嘉指出，AI競賽已經從「模型能力之爭」，轉變為品牌業者的「治理與信任之爭」。過去大家比拚用誰家的模型厲害，但未來比的是誰能贏得AI與消費者信任。

2026-08-28 00:46