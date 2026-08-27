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流感緩升遇上開學季 CSD中衛推兒童平面、立體及成人立體3D等多款口罩

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
流感緩升遇上開學季，CSD中衛呼籲遇到人潮較多環境，隨手戴上口罩就是一層保障。圖／業者提供
流感緩升遇上開學季，CSD中衛呼籲遇到人潮較多環境，隨手戴上口罩就是一層保障。圖／業者提供

流感緩升遇上開學季，口罩大廠CSD中衛特別推出兒童平面、兒童立體3Dmini，以及成人立體3D等多款版型，讓使用者可依年齡、臉型與佩戴習慣選擇適合的款式。中衛強調，產品均為醫療等級，柔軟耳帶與透氣材質也減少久戴的悶熱不適。

CSD行銷經理周令怡指出，九月開學在即，學生重返教室、補習班、安親班，群聚接觸機會隨之增加。疾管署近期表示，國內流感疫情雖尚未進入流行期，但已有緩升趨勢，因應開學季群聚風險，即日起至9月30日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件；幼兒園至高中職及五專1至3年級學生若出現類流感症狀，經醫師評估符合條件後可使用。

翁耳鼻喉科診所院長翁志明醫師表示，公費流感抗病毒藥劑是出現類流感症狀後且符合疾管署高風險族群規定病患的醫療處置，是否適用須由醫師評估。

在日常生活中，則應持續落實勤洗手、咳嗽禮節與室內通風。若出現呼吸道不適，應佩戴口罩、儘速就醫並在家休息，待狀況恢復後再返回校園。

除了留意自身症狀與就醫時機，日常防護也可以落實在生活細節中。口罩、清潔用品其實可以像衛生紙、手帕一樣，成為書包裡的固定備品，包括通勤、久坐教室、參與補習或社團活動時，都是需要留意的時刻；遇到人潮較多或通風不佳的環境，隨手戴上就是一層保障。

考量不同年齡層與生活情境的差異，中衛口罩提供兒童平面、兒童立體3Dmini及成人立體3D等多款版型，讓使用者可依年齡、臉型與佩戴習慣選擇適合的款式。產品均為醫療等級，柔軟耳帶與透氣材質也減少久戴的悶熱不適。

W博拭酒精濕紙巾採單片獨立包裝設計，方便放入書包或隨身袋中，用餐前後可依照需求取用，協助維持日常清潔。

另成人立體3D系列將推出「亞麻杏」新色，並於9月9日由康是美首波開賣，9月14日起於全電商通路正式販售，提供成人更多元的日常色彩選擇。

周令怡說，開學不只是孩子回到教室，也是日常生活重新進入高密度接觸的時候。從通勤、教室、補習班到社團活動，一天之中會經歷很多不同聚集場景，防護也不應只停留在生病之後。口罩、清潔用品就像書包裡的文具一樣，平常先準備好，讓日常防護成為開學生活的一部分。

中衛 流感 口罩 疾管署

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