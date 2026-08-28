行銷新視界／有感創新 驅動品牌戰力

生成式AI正在重塑消費者獲取資訊與做出決策的方式，也正在改變他們對品牌的期待。對品牌而言，競爭已不再是誰最早導入AI，而是如何將創新貼近消費者真正有感的價值。

根據《Yahoo最佳品牌大賞》報告，「有感創新」已經成為AI時代消費者選擇品牌的重要因素，尤其受到Z世代重視；對Z世代而言，品牌能否持續創新，是判斷一個品牌是否優秀的重要指標，重視程度高於整體消費者平均。

全球趨勢也顯示，消費者對創新的期待正從「產品」驅動走向「價值」驅動，超過六成消費者期待品牌透過創新，為未來帶來更正向的改變。

真正有感的創新，不一定是技術有多新，而是能否讓服務更貼近使用者需求，讓科技自然融入日常生活，提供消費者實質的幫助，得到真正有用的資訊。

相較於複雜的新工具，消費者更期待AI能真正幫助他們節省時間、簡化決策過程。

隨著AI代理時代來臨，企業競爭的重點也將從導入多少AI工具，轉向能否透過AI提供更好的服務與體驗。

生成式AI也正在改變品牌與消費者接觸的方式。消費者除了透過搜尋引擎尋找資訊，愈來愈多人也開始直接向AI提問，希望快速得到清楚、完整且可信的答案。

`這樣的轉變，也讓生成式搜尋優化（GEO）在品牌內容策略中愈來愈受重視，品牌需要同時思考如何在搜尋中被看見，以及內容是否值得被AI引用與推薦。

在內容快速生成的時代，「信任」和「真實」將成為品牌的核心競爭力。AI加速了資訊流通，卻也讓消費者對內容的判斷更加謹慎。品牌與消費者之間的信任，不是靠單次曝光建立的，而是透過長期一致、真實有價值的互動累積而來。深耕台灣近30年，我們觀察到，在每一波技術轉型中真正留下來的，始終是能持續創造價值、贏得消費者信任的品牌。

面對AI浪潮，品牌真正需要回答的，是「消費者是否因為AI，感受到更好的體驗」。這樣的策略思維，正是品牌與行銷人重新定義與消費者關係的契機。