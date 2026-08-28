會計師看時事／TNFD 指引 強化自然風險管理

根據世界經濟論壇指出，全球超過一半的GDP仰賴自然生態系統服務，生物多樣性喪失所帶來的風險，正成為永續治理的新興課題。

2022年，聯合國通過《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》，為全球自然治理建立共同目標；2023年，自然相關財務揭露工作小組（TNFD）發布正式建議並提出LEAP方法，協助企業盤點自然依賴、影響、風險與機會。

為協助台灣一般產業與金融業接軌國際趨勢，農業部林業及自然保育署於今年發布《台灣TNFD在地操作指引》（下稱「指引」），提供符合產業特性的實務路徑，引導企業展開自然風險評估，並朝自然正向(Nature Positive)發展。

該指引仍基於LEAP架構設計，但在定位（Locate）分析最大特色在於結合台灣生物多樣性空間規劃、保育政策及在地生態資訊，並透過「自然敏感度」分析架構，建立符合我國自然特性的評估方法，引導企業辨識與環境互動最密切的營運據點及價值鏈環節，支持企業逐步落實評估流程。

在此基礎上，指引進一步建議企業於自然依賴與影響之評價及風險與機會評估階段，透過重要性評估機制及實務範例工具，辨識優先管理之自然風險與機會議題。

藉由上述的分析流程，企業得以掌握優先管理區域及關鍵自然議題，並進一步考量議題重大性、風險管理流程調整必要性、目標與績效管理，及利害關係人溝通回饋等面向，以納入因應策略、資源配置及資訊揭露等準備工作。

綜整勤業眾信永續轉型服務團隊協助多元產業導入TNFD的經驗，我們觀察到，領先企業導入TNFD已由揭露轉向策略驅動，其價值不僅在於辨識自然風險與機會，更在於建立系統性理解自然議題的能力，並將自然相關考量融入業務執行、經營決策及風險減緩措施當中。

一般產業可從自身營運分析延伸至上下游，掌握價值鏈環節對自然的依賴與影響，並依產業特性將所面對之特定自然風險議題納入評估，以思考資本投入、產品創新與價值鏈布局推動。

金融機構則建議將投融資及保險等資產組合對象的自然依賴與影響程度，以及潛在暴露之自然風險納入評估，強化資產組合管理及資本配置決策。

同時，企業因應自然風險所衍生的轉型需求，也將帶動綠色金融及自然正向投融資等新興機會。

換言之，TNFD的落實不應止於自然機會與風險辨識，而是進一步成為企業營運優化、金融機構資產配置韌性提升，以及掌握自然轉型機會的重要決策依據。

隨著自然議題逐漸成為永續治理的重要焦點，ESG評鑑及永續金融評鑑已分別透過題組設計鼓勵企業與金融機構導入TNFD。

再者，指引的發布象徵台灣自然風險管理已由概念邁向實務落地，有助企業接軌國際趨勢，並建立符合國內環境脈絡的管理機制。

企業導入TNFD的意義，既是管理自然風險以及回應外部要求的重要基礎，也是企業重新審視商業模式，建立一套兼顧自然與營運發展的決策思維，並為邁向自然正向的關鍵契機。