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長榮航空三度登場亞太永續博覽會 多元行動展現航空永續轉型新樣貌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026亞太永續博覽會於8月27日至29日在台北世貿一館盛大登場，長榮航空今年以「五星承諾．永續同行」為主題。長榮航空／提供
2026亞太永續博覽會於8月27日至29日在台北世貿一館盛大登場，長榮航空今年以「五星承諾．永續同行」為主題。長榮航空／提供

2026亞太永續博覽會於27日至29日在台北世貿一館盛大登場，本年度為長榮航空（2618）連續第3年參展，並以「五星承諾．永續同行」為主題，聚焦淨零轉型、永續航空燃油、機上環保服務及社會公益等面向，現場結合趣味互動體驗，以淺顯易懂的方式向民眾傳遞航空減碳與永續知識，呈現長榮航空從空中到地面落實永續的具體行動。

長榮航空積極推動航空低碳轉型，展區呈現多項節能減碳措施，包括持續擴大波音787夢幻客機機隊、規劃引進空中巴士A350-1000及A321neo等新世代節能航機，以及運用大數據優化航路規劃、Foam Wash引擎清洗等技術提升燃油效率，現場也推出「Foam Wash引擎清洗任務」及「永續飛行大解密」兩款互動遊戲，讓民眾透過手勢及觸控操作，認識航機維護、永續航空燃油、航機減重與機上環保服務等減碳措施。

永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）亦為本次展覽重點，其中長榮航空近期更宣布攜手貨運代理商AIT Worldwide Logistics、微軟（Microsoft）及台塑石化展開跨產業合作，透過台灣出發航班使用SAF，提供微軟15,000噸範疇三（Scope 3）減碳環境效益，協助降低雲端設備航空運輸碳足跡，此項合作串聯航空運輸、燃油供應、物流服務及企業減碳需求，展現跨產業共同推動低碳轉型的具體成果。

長榮航空亦將永續理念延伸至旅客服務與社會公益，在旅客服務方面，現場展示多項兼具環保與設計的機上服務用品，包括與時尚品牌Maison Kitsuné合作，以環保布料與再生材質打造的睡衣與過夜包，以及由回收塑膠瓶製成的經濟艙毛毯等，攜手供應商從源頭落實減塑與資源循環。在社會公益方面，除了有長榮航空ESG服務隊持續投入志工服務，將關懷延伸至社會各個角落外，也連續4年推動「讓我伴你飛」兒童公益圓夢計畫，以行動支持發展遲緩兒童，此外更透過長榮航空「小小空服營」推廣航空安全教育，並藉由「玉山計畫」讓偏鄉學童認識航空職涯發展與產業特性。

長榮航空連續5年入選標普全球「永續年鑑」（The Sustainability Yearbook），並連續3年入選「道瓊領先新興市場指數」（Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Index）成分股，為台灣唯一入選的航空公司；更連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空肯定，同時以《讓我伴你飛－兒童早療支持計畫》榮獲「2026第六屆台灣永續行動獎」銅級殊榮。未來，長榮航空將持續攜手價值鏈夥伴深化低碳轉型與永續創新，朝2050淨零碳排目標穩健前行。

長榮航空以《讓我伴你飛－兒童早療支持計畫》榮獲「2026第六屆台灣永續行動獎」銅級殊榮，由環境部葉俊宏政務次長(左)頒發予劉嘉文永續長(右)，表揚長榮航空對社會公益及企業永續的卓越行動。長榮航空／提供
長榮航空以《讓我伴你飛－兒童早療支持計畫》榮獲「2026第六屆台灣永續行動獎」銅級殊榮，由環境部葉俊宏政務次長(左)頒發予劉嘉文永續長(右)，表揚長榮航空對社會公益及企業永續的卓越行動。長榮航空／提供

觀展民眾可參與互動遊戲「Foam Wash引擎清洗任務」及「永續飛行大解密」，透過手勢及觸控操作，更認識航機維護、永續航空燃油、航機減重與機上環保服務等減碳措施。長榮航空／提供
觀展民眾可參與互動遊戲「Foam Wash引擎清洗任務」及「永續飛行大解密」，透過手勢及觸控操作，更認識航機維護、永續航空燃油、航機減重與機上環保服務等減碳措施。長榮航空／提供

長榮航空持續深化低碳運輸與永續服務，陸續導入環保布料與再生材質打造的睡衣與過夜包，以及由回收塑膠瓶製成的經濟艙毛毯等，攜手供應商從源頭落實減塑與資源循環。長榮航空／提供
長榮航空持續深化低碳運輸與永續服務，陸續導入環保布料與再生材質打造的睡衣與過夜包，以及由回收塑膠瓶製成的經濟艙毛毯等，攜手供應商從源頭落實減塑與資源循環。長榮航空／提供

2026亞太永續博覽會於8月27日至29日在台北世貿一館盛大登場，長榮航空今年以「五星承諾．永續同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，包含推動淨零轉型、永續航空燃油、機上環保服務及社會公益等面向。長榮航空／提供
2026亞太永續博覽會於8月27日至29日在台北世貿一館盛大登場，長榮航空今年以「五星承諾．永續同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，包含推動淨零轉型、永續航空燃油、機上環保服務及社會公益等面向。長榮航空／提供

長榮航空 永續

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