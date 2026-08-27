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精誠：收購條件公平合理
台灣大哥大旗下全資子公司台信電訊自8月18日起公開收購精誠資訊（6214）股權，精誠昨（27）日公告，完成公開收購審議委員會審查，認為收購條件具公平性及合理性，精誠董事長林隆奮表示，未來雙方可望擴大企業服務與亞洲市場布局。
林隆奮表示，精誠2026年上半年六大財務指標全面創同期歷史新高，企業AI應用也正從模型走向實際營運場景，精誠與台灣大近兩年已在企業服務、AI及海外市場建立合作基礎，支持透過本次公開收購深化策略結盟，結合台灣大的算力、高速網路與AI能力，以及精誠的企業IT、系統整合與產業經驗，擴大企業服務與亞洲市場布局。
台灣大總經理林之晨表示，企業AI升級即將進入爆發期，台灣大CT與精誠IT深度結盟，可提供AI升級必要的ICT整合完整方案，協助雙方抓取最大商機；公開收購成就後，將加速實現「跨售、AI、區域化」三大綜效，整體企業服務營收最快3年內達千億元，資訊服務市占挑戰6年內倍增。
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