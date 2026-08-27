長榮海運參展2026亞太永續博覽會 邀請民眾探索貨櫃船環保科技

「2026第五屆亞太永續博覽會」27日於台北世貿一館登場，為期三天。長榮海運（2603）今年以「潔淨動能．智慧領航」為主題參展，展場規劃包括全新引進的雙能源船、IoT智能冷櫃以及人才永續等三大主軸。

現場特別展出全新E型貨櫃船1:200高擬真船模，讓民眾從一艘船出發，透過互動模式，近距離認識航運業推動能源轉型及保護海洋環境的具體行動。此外展場也設置拍貼機，民眾可以自行挑選喜歡的相框，拍攝專屬照片，以手機掃描QR Code保存相片，為這趟永續航運探索留下美好回憶。

為使民眾深入了解大型貨櫃船的環保科技，此次展出的大型船模為16,000TEU的長生輪(EVER ECO)，該艘船為長榮海運首艘使用甲醇替代燃料的「ZNZ雙能源環保貨櫃船」，除配置雙燃料主機外，船上亦裝設節能導風罩、空氣潤滑系統及壓艙水處理系統等多項先進環保設備。節能導風罩可降低船舶航行時所受到的大氣阻力；空氣潤滑系統則是透過船底形成氣泡層，減少船體與海水間的摩擦阻力，進而降低燃料消耗及溫室氣體排放；壓艙水處理系統則有助於降低水中生物隨船舶跨區域移動的風險，減少外來物種對當地海洋生態系統可能造成的影響。

長榮海運也特別於現場安排專人導覽解說，讓民眾認識各項環保設備功能，並透過互動體驗，認識一艘大型貨櫃船如何從船舶設計、能源效率到生態保護，一步步為航運永續發展做好準備。同時也透過智能冷櫃IoT的介紹，讓參觀者了解長榮海運以IoT物聯網科技傳遞運送過程中的優勢，無論是新鮮蔬果、生技醫療或生鮮海產，即使相隔千里也能透過IoT智能系統，讓客戶有如親臨現場，隨時隨地監控溫溼度及氣體環境，全面提升貨物運輸品質及營運管理的實際效用。

此外在人才永續專區，也讓民眾了解長榮海運新型貨櫃船上安全舒適的生活空間及工作環境，提供船員媲美豪華郵輪的交誼廳、視聽設備、餐廳及健身房等起居空間，並讓每位船員都享有專屬個人房間及衛浴設備。

長榮海運表示，面對國際社會對永續發展的高度期待，公司積極響應國際海事組織（IMO）2050年航運淨零排放目標，目前已訂造 55 艘 ZNZ 雙能源環保船，涵蓋甲醇與LNG雙燃料船型，期望透過此次展覽，以貼近生活、容易理解的方式，讓更多民眾了解長榮海運在ESG方面所做的努力，如何運用科技回應氣候變遷，兼顧海洋生態保護，同時鼓勵民眾一起愛護地球，為永續盡一份心力。

長榮海運導覽人員向民眾介紹智慧貨櫃、低碳船舶及永續航運的實際應用。長榮海運／提供

長榮海運重視環保永續參加2026亞太永續博覽，董事長張衍義到現場關心。長榮海運／提供

展場透過大型船舶影像呈現長榮海運綠色船隊願景。長榮海運／提供

長榮海運導覽人員向民眾介紹全新E型ZNZ雙能源環保船及相關節能減碳設備，讓永續航運概念更貼近大眾。長榮海運／提供