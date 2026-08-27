兆基屋管董事會改組 中纖集團三太子王貴增接董座、宏碁續留董事

兆基屋管27日股東臨時會宣布完成新一階段董事會改組，並由董事會選任王貴增出任董事長。新任董事會及經營團隊將以「強化治理、穩定營運、保障客戶、永續發展」為核心方向，全面提升公司治理、內部控制及風險管理機制，帶領兆基屋管邁向新的發展階段。

兆基屋管表示，董事會改組代表兆基屋管進入新的治理階段。公司將以更高標準檢視公司治理與內控制度；公司強調，「該釐清的事情一定釐清、該承擔的責任不會迴避」；但更重要的是保障房東、房客、員工及合作夥伴的權益，讓公司穩定營運、繼續向前。

兆基屋管指出，面對公司現階段的挑戰，新任董事會首要工作就是穩定公司營運、健全公司治理、保障客戶權益並重新建立市場信任；新任董事長王貴增及新任董事會就任後，新經營團隊將重新檢視公司治理架構，落實董事會監督功能及專業經理人制度，並進一步強化財務、法務、稽核及內控制度。

兆基屋管強調，新任經營團隊將共同承擔公司治理及監督責任，並以維護公司、股東、員工、房東、房客及合作夥伴權益為最高原則。

兆基屋管27日股東臨時會完成新任董事會成員，包括董事長王貴增、執行董事陳建成，三席董事包含宏碁、王進祥、李家儂，以及兩席監察人施錦芳、鄧紫方。

兆基屋管重申，公司為獨立法人，公司本身與個別人士之行為及法律責任應予明確區分；新任董事會對於過往經營期間所涉及之相關事項，將秉持「依法處理、責任釐清、公司優先」原則，進行必要的內部清查及法律程序；如發現涉及損害公司權益或依法應負法律責任之情形，兆基屋管將依法處理，以維護公司及全體利害關係人權益。

兆基屋管新任董事會呼籲，外界應將個別人士之行為與兆基屋管公司法人，及現任經營團隊予以區分，避免因資訊不完整而影響公司正常營運及廣大房東、房客與合作夥伴之權益。

新任董事會將以維持公司正常營運及保障客戶權益為最高優先，持續履行既有契約與服務責任，並積極與金融機構、主管機關、產業公協會及合作夥伴保持溝通。

兆基屋管表示，未來公司將持續聚焦租賃住宅管理本業，深化專業服務、數位管理，及全國服務網絡，同時以更透明、制度化的公司治理架構，重新建立市場及各界對兆基屋管的信任。

兆基屋管表示，新的董事會不是來否定兆基的過去，而是要為兆基的未來負責。公司會用制度建立信任、用專業穩定營運、用行動保障客戶，讓兆基屋管重新出發，走得更穩、更遠。