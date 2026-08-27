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台灣大公開收購 精誠審議委員會結果出爐

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠（6214）27日針對台灣大哥大（3045）全資子公司台信電訊股份有限公司公開收購案召開審議委員會，並發布重訊公開審議結果，全體出席審議委員認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故全體審議委員均同意本公開收購案。

台信電訊於8月17日發出收購通知，收購價格為每1股精誠普通股換發現金92.5元及台灣大哥大普通股0.84股，依據最新股價換算價值約為189.5元，落於合理價格區間之內。

經審查過後，全體審議委員均同意本公開收購案，同時建議股東詳閱公開收購人於公開收購說明書中所述參與應賣與未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

精誠 重訊 台灣大哥大

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