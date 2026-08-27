聽新聞
0:00 / 0:00
台灣大公開收購 精誠審議委員會結果出爐
精誠（6214）27日針對台灣大哥大（3045）全資子公司台信電訊股份有限公司公開收購案召開審議委員會，並發布重訊公開審議結果，全體出席審議委員認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故全體審議委員均同意本公開收購案。
台信電訊於8月17日發出收購通知，收購價格為每1股精誠普通股換發現金92.5元及台灣大哥大普通股0.84股，依據最新股價換算價值約為189.5元，落於合理價格區間之內。
經審查過後，全體審議委員均同意本公開收購案，同時建議股東詳閱公開收購人於公開收購說明書中所述參與應賣與未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。