台灣大公開收購 精誠審議委員會結果出爐

台灣大哥大（3045）日前宣布旗下全資子公司台信電訊自8月18日起公開收購精誠資訊（6214）普通股，精誠資訊27日依規定完成公開收購審議委員會之審查並公告審議結果，收購條件具公平性及合理性，精誠董事長林隆奮表示，支持透過本次公開收購深化策略結盟，結合台灣大的算力、高速網路與AI能力，及精誠的企業IT、系統整合與產業經驗，擴大企業服務與亞洲市場布局，為客戶、員工及股東創造長期價值。

2026-08-27 17:35