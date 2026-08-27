聽新聞
0:00 / 0:00
歐洲商會換舵手 西門子總裁暨執行長張合翕接理事長
歐洲在台商務協會（European Chamber of Commerce Taiwan, ECCT）舵手換人，歐洲商會今天宣布，理事會一致決議，現任西門子股份有限公司總裁暨執行長、歐洲商會副理事長張合翕（Frank Grunert）將自今年9月1日起接任歐洲商會理事長。
歐洲商會表示，原理事長格婷娜 （Tina Graves） 因赴任GSK加拿大總裁暨總經理，所以將卸任商會理事長一職，由原副理事長張合翕接任理事長一職。此外，理事會也一致推選安聯人壽保險股份有限公司總經理羅偉睿（Joos Louwerier）出任副理事長。
歐洲商會強調，此次人事調整展現歐理事會對新任領導團隊的共同支持，歐洲商會將持續促進歐洲企業在台權益，推動台歐雙方經貿與投資交流，並與政府及產業夥伴保持建設性對話。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。