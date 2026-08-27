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歐洲商會換舵手 西門子總裁暨執行長張合翕接理事長

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
歐洲商會宣布，現任西門子股份有限公司總裁暨執行長、歐洲商會副理事長張合翕（Frank Grunert）將接任理事長。圖／歐洲商會提供
歐洲商會宣布，現任西門子股份有限公司總裁暨執行長、歐洲商會副理事長張合翕（Frank Grunert）將接任理事長。圖／歐洲商會提供

歐洲在台商務協會（European Chamber of Commerce Taiwan, ECCT）舵手換人，歐洲商會今天宣布，理事會一致決議，現任西門子股份有限公司總裁暨執行長、歐洲商會副理事長張合翕（Frank Grunert）將自今年9月1日起接任歐洲商會理事長。

歐洲商會表示，原理事長格婷娜 （Tina Graves） 因赴任GSK加拿大總裁暨總經理，所以將卸任商會理事長一職，由原副理事長張合翕接任理事長一職。此外，理事會也一致推選安聯人壽保險股份有限公司總經理羅偉睿（Joos Louwerier）出任副理事長。

歐洲商會強調，此次人事調整展現歐理事會對新任領導團隊的共同支持，歐洲商會將持續促進歐洲企業在台權益，推動台歐雙方經貿與投資交流，並與政府及產業夥伴保持建設性對話。

西門子 歐洲 理事長

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