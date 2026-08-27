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精誠資訊審議委員會認台灣大收購案符合公平性 出席委員同意收購案
台灣資訊服務龍頭廠精誠（6214）針對台哥大公開收購案提出審議委員會報告，認定收購條件符合公平條件，因此精誠本次召開的審議委員均同意本次公開收購案。
精誠資訊27日針對台哥大公開收購案召開審議委員會，並依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條等相關規定，對本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議。
精誠資訊審議委員會全體出席審議委員認為，公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故全體審議委員均同意本公開收購案。不過，精誠資訊仍呼籲，本公司股東應詳閱公開收購人於公開收購說明書中所述參與應賣與未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。
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