台灣大公開收購精誠股權 精誠審議委員會：收購條件具公平及合理性

台灣大哥大（3045）日前宣布旗下全資子公司台信電訊自8月18日起公開收購精誠資訊（6214）普通股，精誠資訊27日依規定完成公開收購審議委員會之審查並公告審議結果，收購條件具公平性及合理性，精誠董事長林隆奮表示，支持透過本次公開收購深化策略結盟，結合台灣大的算力、高速網路與AI能力，及精誠的企業IT、系統整合與產業經驗，擴大企業服務與亞洲市場布局，為客戶、員工及股東創造長期價值。

精誠資訊董事會並依審議委員會審查結果，決議認同審議委員會之審查意見，認為本次公開收購條件具公平性及合理性，並建議股東詳閱公開收購說明書，依自身投資需求參與應賣。加計先前已簽署股份應賣承諾書之精誠資訊董事長林隆奮、2位董事及5位大股東，本次公開收購已同時取得審議委員會、董事會與主要股東之支持。本案以有效應賣達106,174,796股、約39%，且公平交易委員會不禁止結合為條件成就要件，公開收購期間至10月6日下午3時30分止。

林隆奮表示，精誠2026年上半年六大財務指標全面創同期歷史新高，企業AI應用也正從模型走向實際營運場景，精誠與台灣大近兩年已在企業服務、AI及海外市場建立合作基礎，支持透過本次公開收購深化策略結盟，結合台灣大的算力、高速網路與AI能力，以及精誠的企業IT、系統整合與產業經驗，擴大企業服務與亞洲市場布局，為客戶、員工及股東創造長期價值。

台灣大總經理林之晨表示，企業AI升級即將進入爆發期，台灣大CT與精誠IT深度結盟，可提供AI升級必要的ICT整合完整方案，協助雙方抓取最大商機。台灣大自2024年投資精誠以來，雙方策略聯盟已展現具體成果；本次公開收購成就後，將加速實現「跨售、AI、區域化」三大綜效，整體企業服務營收最快3年內達千億元，資訊服務市占挑戰6年內倍增。

台灣大與精誠近兩年已共同推出近50項企業解決方案，創造數十億元業務綜效，成案件數年增逾10倍；「跨售」將進一步擴大CT與IT交叉銷售及共同開發商機；「AI」方面，25MW TAIDC01啟用後將支援精誠Ai4iA企業AI業務，結合雙方算力、軟體、數據及系統整合能力；「區域化」則整合既有海外資源，把在台灣驗證的AI與ICT服務模式拓展至北亞及東南亞市場。

「高溢價」方面，台灣大強調，每股精誠可換取現金92.5元及台灣大普通股0.84股，以8月27日台灣大收盤價115.5元計算，約當收購價值為189.5元，相較 8 月 27 日精誠收盤價 182.5 元，本次公開收購仍有每股逾7元溢價。較8月12日公告前60日及120日平均收盤價溢價分別為36.1%及48.6%。

「增多元」方面，台灣大指出，精誠股東應賣後可轉持台灣大股票，台灣大前7月每股純益達3.32元、年增23%，續居電信業之冠，並已上修全年獲利展望；並可透過持有台灣大股票，參與台灣大、富邦媒momo，以及公開收購條件成就後精誠資訊三家上市公司的成長。「升流通」方面，台灣大股票市場流通性較高，可提高後續資產配置彈性。

台灣大指出，本次公開收購最低收購數量為106,174,796股、約占精誠已發行股份39%，最高預定收購157,900,979股、約占58%。持有精誠資訊普通股的股東，不論持股多寡，均可於10月6日前參與應賣。應賣可透過往來證券商分公司臨櫃或電話辦理、證券商APP「集保作業－收購交存」或證券商網站辦理；外資請洽保管銀行，各證券商或保管銀行實際受理方式及時間可能不同。

台灣大說明，本次僅受理已集保交存之股票，持有精誠實體股票者，須完成無實體換發及集保後再辦理應賣。融資買進股份須於還款後方得應賣；若有效應賣股數超過預定收購數量，將依同一比例分配至股為止，未成交部分返還股東。股票對價交付、畸零股、稅費及交割時程等均以正式公告及公開收購說明書為準。