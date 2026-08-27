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台灣港務公司參展「2026亞太永續博覽會」 展現港口永續行動力

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
交通部展館開幕儀式，港務公司王錦榮總經理(前排右2)出席啟動儀式，透過本次展覽向大眾展現台灣港群永續發展的具體成果。港務公司／提供
交通部展館開幕儀式，港務公司王錦榮總經理(前排右2)出席啟動儀式，透過本次展覽向大眾展現台灣港群永續發展的具體成果。港務公司／提供

「2026亞太永續博覽會」27日於台北世貿一館登場！台灣港務公司今年於交通部「綠色足跡 綠築未來」展館，展出「高雄港旅運中心智慧營運管理平台」及「花蓮港#17-#25碼頭震災修復工程」。從會「思考」的智慧建築，到讓工程材料「原地重生」的低碳工程，帶領民眾看見智慧科技、節能減碳與循環經濟如何真正落實在港口營運與建設，展現台灣港群邁向智慧、低碳與永續的行動力。

在智慧綠建築方面，高雄港旅運中心不僅擁有前衛的流線型外觀，更兼具優異的智慧與綠色永續設計，榮獲「2025亞太地區智慧綠建築獎」及「公共工程金質獎」肯定。透過有如旅運中心智慧大腦的營運管理平台，整合了建築物機電、消防、門禁等18套管理系統、約2.5萬個IoT設備，讓建築從「自動化」走向「智慧化」，由單一平台即可掌握整個旅運中心的營運狀況；同時結合能源管理、太陽光電及儲能系統，降低20%的用電量、每年減少約250公噸碳排放，打造實至名歸的智慧永續地標。

在低碳韌性工程方面，本次同步展出的花蓮港震災修復工程更於本次亞太博覽會中傳來捷報，以「廢料重生暨生態共融」專案榮獲「台灣永續行動獎（TSAA）銅獎」。該工程在提升碼頭抗震韌性的同時，將拆除的舊混凝土100%就地回收再利用，大幅減少材料使用及運輸碳排；施工過程亦採取友善海洋工法，從材料再生、工程減碳到生態保護，讓震災修復不只「修得更安全」，更兼顧工程韌性與環境永續。此外，港務公司將減碳思維導入工程全生命周期，採用國際PAS 2080工程碳管理標準，並通過第三方認證，讓港口工程做到減碳、資源循環與生態共榮。

港務公司表示，永續不只是一項理念，更需要落實在港口營運與工程建設。從高雄港智慧綠建築到花蓮港低碳韌性工程，展現港務公司以智慧科技與低碳行動推動港口永續發展的成果。未來將持續深化智慧管理與節能減碳，帶動台灣港群朝更智慧、低碳、韌性的永續方向邁進。

永續 高雄

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