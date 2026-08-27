沙德爾颱風來襲 國產署協助受災地區國有土地承租人辦理租金減免

因應沙德爾颱風來襲，財政部國產署27日表示，因應颱風可能對部分地區造成災害，特別針對國有土地承租人關心的租金減免及房屋修建規定提出提醒，受災地區承租人可依規定辦理相關措施。

國產署表示，因應沙德爾颱風可能造成地方農損及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，轄區如屬受災直轄市、縣（市），即主動採取相關措施。首先，提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊，包括議定減免租金的成數，並洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免。

其次，國有基地承租戶如有災後修復地上房屋的需要，出租機關將核發土地使用權同意書，協助承租人辦理房屋修建。此外，災區承租戶的欠租催繳，以及占用戶使用補償金追收作業，也將暫緩辦理。國產署提醒，國有土地承租戶若對租金減免或房屋修建規定有不清楚之處，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢，也可撥打國產署免費服務電話0800-357-666洽詢。

國產署另提醒，因應本土登革熱疫情，國有土地承租人於颱風季節應加強注意孳生源清理工作。國產署也已責成所屬分署、辦事處於颱風季節加強國有非公用空地、空屋巡查，並落實孳生源清理，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。