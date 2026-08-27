統一超號召16品牌「廢力」聯展 打造最大企業永續展區

2026第五屆亞太永續博覽會8月27日至8月29日於台北世貿一館登場，統一超商（2912）今年以「廢力！」為主題串聯永續生態圈，集合7-ELEVEN、星巴克、統一速達、德記洋行、統一資訊等關係企業，並首次連結社會企業、關鍵供應鏈等共16個品牌聯展，透過魚菜共生新農法、咖啡渣再生、rPET循環包材等展演「循環成新、永續鍛金」資源再生綠實力，更是今年單一企業品牌規模最大展區。

呼應環境部「資源循環雙法」，統一超商積極超前布局建立從產品設計、生產、使用到回收的循環經濟，讓產品生命周期結束後，能再回到供應鏈中再次循環使用，以「循環成新、永續鍛金」為理念，達成節能減廢、產銷永續，落實綠色營運的目標，持續創造永續影響力。

「廢力！」為今年策展主題，7-ELEVEN於展場規劃魚菜共生新農法體驗、AI永續商品互動、咖啡渣再利用的永續商品展、以咖啡渣為部分原料製作的全新門市制服等，更準備了小小店長永續制服讓小朋友能在現場體驗，期能透過3E體驗(體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education)，讓循環永續體驗更容易，連續三天展區的精彩活動絕對不能錯過！

不僅7-ELEVEN體驗豐富，各參展品牌也多元精彩。星巴克以「From Bean to Crop 一杯咖啡的循環旅程」為主題，從產地到土地的咖啡永續循環；德記洋行旗下茶飲品牌 Tait Tea推出減塑30% 以上的新瓶型，並攜手韓國濟州火山岩盤礦泉水及OATSIDE燕麥植物奶共同參展，以多種方式展現永續理念；統一速達(黑貓宅急便)以「智能物流 永續生活」策展主軸，建構綠色物流的綠能地圖；統一資訊運用科技結合電子標籤購物體驗、展示智慧社區生活平台及智慧能源管理，以AI驅動永續日常。

統一超商好鄰居文教基金會首次以「嶼+人共鳴」為策展主題，邀請來自新竹、花蓮、雲林、金門、馬祖等地共八組社會企業青年團隊共同聯展，展現島嶼土地與在地物產的豐沛生命力，三天活動規劃商品展演與青年團隊分享等活動，地方創生由此共鳴，永續同行。

展區也展示了統一超今年起與雲林縣新湖合作農場首創以全台唯一魚塭型的「改良式魚菜共生系統」，栽植草莓及蔬菜，打造「菜養魚、魚養水、水養蔬果」的循環農業生態鏈。展區現場進駐「魚菜共生系統」展示，讓觀展民眾實際體驗如何從魚到菜的永續循環歷程。

不僅如此，8月27日台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦「台灣永續行動獎」(TSAA)頒獎典禮，統一超商一舉奪得五項大獎、為超商獲獎最多的企業，以「魚菜共生 魚莓共榮」、「打造多元共融職場」、「送餐隊創新行動待用餐」、「可信任電商生態系」四大專案榮獲銀獎肯定，從循環農業、友善職場、結合通路資源擴大公益餐食服務、架構安心便利的電商平台，獲得銅獎的「會員載具助減碳」專案則透過OPENPOINT APP多元活動推動數位減碳，橫跨環境永續、社會共融、經濟發展三大面向，持續發揮永續影響力。