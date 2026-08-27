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中油永續行動獲肯定 亞太暨台灣永續獎抱回5獎、涵蓋潔能生態與共融

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
外交部次長吳志中（左）頒發「2026亞太暨台灣永續行動獎」，中油副總羅博童（右）代表領獎。圖／中油提供
外交部次長吳志中（左）頒發「2026亞太暨台灣永續行動獎」，中油副總羅博童（右）代表領獎。圖／中油提供

2026亞太永續博覽會27日起一連3天在台北世貿一館舉行，同時舉辦「2026亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，中油公司獲頒1金2銀2銅共5座獎項，並以「GO ZERO！低碳運行中」為主題參展，與民眾分享低碳轉型的推動成果。

中油將於28日上午舉辦的「2026台灣新能源發展論壇」，以「低碳能源新局-政策引領、燃料創新、產業轉型」為主題，邀請各界共同探討台灣新能源未來發展與轉型藍圖。

「亞太暨台灣永續行動獎」由台灣永續能源研究基金會設立，藉以表揚各界實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）的成果及貢獻，中油表示，此次獲獎涵蓋SDG 7「可負擔的潔淨能源」、SDG 14「永續海洋與保育」及SDG 5「性別平等」等面向，與公司的永續發展方向相互呼應，由副總經理羅博童代表領獎。

在「可負擔的潔淨能源」方面，中油呼應全球能源轉型及2050淨零排放趨勢，以「煉化整合、油品轉材料化」及「降低碳排、發展潔淨能源」為雙軸轉型方向，從進料、製程、工廠到加油站之供應鏈推動低碳轉型，布局地熱、永續航空燃油、風電及氫能等潔淨能源，並以「中油潔能，領航淨零」專案分別獲得台灣永續行動獎金獎及亞太永續行動獎銀獎。

在「永續海洋與保育」方面，中油將生物多樣性保育納入營運治理，引進第三方監督與長期監測機制，將與自然共存理念由海域延伸至陸域。其中，觀塘液化天然氣廠未開發區取得「海洋有效保育區」認定，成為推動「30×30」全球生物多樣性保護目標的重要里程碑；「陸域共榮，保育擴散」分別獲台灣永續行動獎銀獎及亞太永續行動獎銅獎。

在「性別平等」方面，中油打造人本共融職場及安心育兒的環境，並以「中守人權，油創共融」獲亞太永續行動獎銅獎。

中油表示，此次獲獎是對台灣中油永續作為的肯定，也激勵公司在兼顧能源安全、低碳轉型、生態保育與人本關懷的基礎上，持續以實際行動落實企業永續，為台灣打造更潔淨、更具韌性的能源環境。

中油 永續

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