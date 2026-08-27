快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克參展亞太永續博覽會「From Bean to Crop」讓咖啡渣回到土地

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
星巴克參展亞太永續博覽會，「From Bean to Crop」讓咖啡渣回到土地。圖／星巴克提供
星巴克參展亞太永續博覽會，「From Bean to Crop」讓咖啡渣回到土地。圖／星巴克提供

今年星巴克以「From Bean to Crop」為主題，參與「2026 第五屆亞太永續博覽會」，透過Coffee → Grounds → Soil → Rice的循環旅程，邀請消費者看見一杯咖啡從門市走回土地的另一種可能，也將永續從理念轉化為每一天都能參與的生活行動。

星巴克將門市產生的咖啡渣進行回收再利用，經過處理後轉化為有機質肥料，重新回到土地、滋養稻作。本次展區將以「Coffee → Grounds → Soil → Rice」為故事主軸，帶領參觀者從一杯熟悉的咖啡出發，看見咖啡渣如何重新成為資源，從「喝完的一杯咖啡」，走向「孕育下一段生命的土地」。

自2025年11月起，星巴克從全台 110家門市回收約10.4公噸咖啡渣，經循環再製轉化為 13公噸有機質肥料，其中首批肥料已實際投入苗栗苑裡、滋養近600坪秧苗稻田。從門市回收、循環再製到真正回歸土地，讓咖啡渣從飲用後的剩餘資源轉化為滋養作物的養分，具體實踐「Coffee → Grounds → Soil → Rice」的循環旅程，讓一杯咖啡延續第二次生命。

展覽期間，民眾憑世貿一館星巴克門市當日單筆發票或消費明細達指定金額，即可至星巴克展區免費兌換限量循環杯乙個，每日限量100個，送完為止。現場也將介紹循環杯租借流程，邀請更多消費者實際體驗循環杯，將減少一次性杯具的選擇帶進每天的咖啡生活；全台星巴克門市同步推出「循環杯租借 Bonus Star」活動，星禮程會員租借循環杯，即可額外獲贈 2 顆星，鼓勵更多顧客從一杯咖啡開始，實踐更友善環境的生活方式。

展區每日亦提供限量咖啡渣免費索取，邀請民眾自備容器，將咖啡渣帶回生活中再利用，親自參與一杯咖啡的下一段旅程。

星巴克 咖啡 永續

延伸閱讀

零售通路拓永續版圖 咖啡渣種稻、行動超市深入偏鄉

六好串起永續日常　桃園連續四年參展亞太永續博覽會

華航首度參展亞太永續博覽會攜手夥伴淨零啟航

告別免費提袋！星巴克傳這天起開始收費 店員吐心聲：一堆人浪費

相關新聞

兆基屋管董事會改組完成 王貴增出任董事長

兆基屋管今（27）日召開股東臨時會完成董事會改組，新任董事會隨後推選王貴增出任董事長，正式啟動新經營團隊。值得注意的是，宏碁仍保留董事席次。兆基表示，新團隊將以「強化治理、穩定營運、保障客戶、永續發展」為核心方向，並重新檢視公司治理、財務、法務、稽核及內控制度。

台灣大公開收購精誠股權 精誠審議委員會：收購條件具公平性及合理性

台灣大哥大（3045）日前宣布旗下全資子公司台信電訊自8月18日起公開收購精誠資訊（6214）普通股，精誠資訊27日依規定完成公開收購審議委員會之審查並公告審議結果，收購條件具公平性及合理性，精誠董事長林隆奮表示，支持透過本次公開收購深化策略結盟，結合台灣大的算力、高速網路與AI能力，及精誠的企業IT、系統整合與產業經驗，擴大企業服務與亞洲市場布局，為客戶、員工及股東創造長期價值。

港務公司參展「2026亞太永續博覽會」 展現港口永續行動力

「2026亞太永續博覽會」27日於台北世貿一館登場，台灣港務公司今年於交通部「綠色足跡 綠築未來」展館，展出「高雄港旅運中心智慧營運管理平台」及「花蓮港#17-#25碼頭震災修復工程」。從會「思考」的智慧建築，到讓工程材料「原地重生」的低碳工程，帶領民眾看見智慧科技、節能減碳與循環經濟如何真正落實在港口營運與建設，展現台灣港群邁向智慧、低碳與永續的行動力。

輝達效應發威！力銘建設首案工程師搶買 董座：北士科房價有望超內科

輝達（NVIDIA）助攻北士科房市，力麗集團旗下美學品牌「力銘建設」抓緊布局，推出旗下首案「力銘耘山」。力銘建設董事長郭淑珍表示，該案總銷65億元，已售約三成，其中吸引不少工程師買盤，且北士科供給少，但未來就業人口眾多，整體區域發展潛力極大，未來房價甚至可望超越內科、南港。

力麗集團新美學品牌 首案「力銘耘山」落腳輝達特區

全國百大上市企業「力麗集團」美學品牌「力銘建設」27日舉行品牌記者會，董事長郭淑珍揭露未來十年開發藍圖：以雙北蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。

CAMA CAFE 進軍國軍營區！智慧咖啡販賣機搶攻封閉通路

咖碼（2759）拓展封閉式通路布局，27日宣布攜手智慧販賣機營運商新樂點及國防部福利事業管理處，陸續於部分國軍營區設置CAMA CAFE專屬智慧咖啡販賣機，將咖啡消費場景從一般街邊門市延伸至營區，並藉由24小時無人零售模式，開拓新的銷售通路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。