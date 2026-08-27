星巴克參展亞太永續博覽會「From Bean to Crop」讓咖啡渣回到土地

今年星巴克以「From Bean to Crop」為主題，參與「2026 第五屆亞太永續博覽會」，透過Coffee → Grounds → Soil → Rice的循環旅程，邀請消費者看見一杯咖啡從門市走回土地的另一種可能，也將永續從理念轉化為每一天都能參與的生活行動。

星巴克將門市產生的咖啡渣進行回收再利用，經過處理後轉化為有機質肥料，重新回到土地、滋養稻作。本次展區將以「Coffee → Grounds → Soil → Rice」為故事主軸，帶領參觀者從一杯熟悉的咖啡出發，看見咖啡渣如何重新成為資源，從「喝完的一杯咖啡」，走向「孕育下一段生命的土地」。

自2025年11月起，星巴克從全台 110家門市回收約10.4公噸咖啡渣，經循環再製轉化為 13公噸有機質肥料，其中首批肥料已實際投入苗栗苑裡、滋養近600坪秧苗稻田。從門市回收、循環再製到真正回歸土地，讓咖啡渣從飲用後的剩餘資源轉化為滋養作物的養分，具體實踐「Coffee → Grounds → Soil → Rice」的循環旅程，讓一杯咖啡延續第二次生命。

展覽期間，民眾憑世貿一館星巴克門市當日單筆發票或消費明細達指定金額，即可至星巴克展區免費兌換限量循環杯乙個，每日限量100個，送完為止。現場也將介紹循環杯租借流程，邀請更多消費者實際體驗循環杯，將減少一次性杯具的選擇帶進每天的咖啡生活；全台星巴克門市同步推出「循環杯租借 Bonus Star」活動，星禮程會員租借循環杯，即可額外獲贈 2 顆星，鼓勵更多顧客從一杯咖啡開始，實踐更友善環境的生活方式。

展區每日亦提供限量咖啡渣免費索取，邀請民眾自備容器，將咖啡渣帶回生活中再利用，親自參與一杯咖啡的下一段旅程。