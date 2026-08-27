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力麗集團推新品牌力銘建設 10年布局雙北13案、總銷上看千億元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
力銘建設董事長郭淑珍揭露未來十年開發藍圖，鎖定雙北蛋黃區，透過「都更危老整合」及「素地購置」雙軌布局。記者藍鈞達／攝影
力銘建設董事長郭淑珍揭露未來十年開發藍圖，鎖定雙北蛋黃區，透過「都更危老整合」及「素地購置」雙軌布局。記者藍鈞達／攝影

全國百大上市企業力麗集團擴大房地產版圖，旗下美學品牌力銘建設董事長郭淑珍揭露未來十年開發藍圖，鎖定雙北蛋黃區，透過「都更危老整合」及「素地購置」雙軌布局，目前已完成13案、土地儲備逾9300坪，後續還有雙北兩、三個案子，推估總銷規模上看千億元。

力銘建設目前13案中，有12案位於台北市，包括天母忠誠路1533坪、士東路1328坪兩件千坪級基地，以及博愛路商四基地，後者規劃興建地上32層、地下7層超高層大樓。近期除首案「力銘耘山」外，也將陸續推出「力銘裏埕」、新店大豐路及長春合江路等案。

郭淑珍表示，台北市素地愈來愈稀缺，因此未來策略是不做郊區，聚焦雙北精華地段，「能買到素地就買，買不到就一塊一塊整合」，除了取得核心區土地，也希望透過都更、危老改善台北市住宅高齡化問題。她強調，千億元並非單純追求業績，而是長期品牌布局的結果。

力銘建設首案「力銘耘山」則搶進近期房市熱門的北投士林科技園區，基地位於承德路第一排、軟橋段，距輝達（NVIDIA）規劃中的北士科總部約650公尺，基地面積約760坪，規劃地上18層、地下5層，共102戶，產品坪數26至52坪，預計2030年落成交屋。

力銘表示，北士科隨輝達總部進駐，加上金仁寶、康舒等企業布局，未來就業人口可望持續增加，但區內住宅用地占比僅13.8%，住宅供給相對有限。力銘耘山預計與輝達總部同樣於2030年完工，成為公司切入北士科市場的第一個代表作。

在產品設計上，力銘耘山由建築師李天鐸操刀，公設與景觀由楊雪琪規劃，並導入燈光與結構專業團隊，建築採大面玻璃、金屬格柵及綠籬設計，希望將自然採光、景觀及戶外空間導入住宅。

郭淑珍過去擔任力麒建設董事長逾20年，近年另創立力銘建設。她表示，「力銘」名稱取自父親郭木生創辦事業中的「力麗」與家族早年「銘隆布行」，新品牌除延續集團資源，也希望加入更多建築美學元素。

郭淑珍長期投入藝術收藏及歷史建築修復，包括迪化街「綻堂蒔光」、方東美故居「東美院」、台大公共宿舍群「大院子」及基隆「司令大院子」等。她表示，修復老建築的經驗讓她更重視住宅長期耐久與設計，希望未來力銘推出的建案，不只是追求當下市場銷售，更能成為數十年後仍具有辨識度的城市建築。

雙北 力麗

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