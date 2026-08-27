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新光三越首度參展永續博覽會 四大展區揭35年布局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越永續委員會委員與成員合影，左二起新光三越經營企劃長曹美虹、永續長謝英明、時尚總監郭思婷、自營事業部副總李淑娟。新光三越／提供
新光三越永續委員會委員與成員合影，左二起新光三越經營企劃長曹美虹、永續長謝英明、時尚總監郭思婷、自營事業部副總李淑娟。新光三越／提供

新光三越首度參與8月27日至8月29日的亞太永續博覽會，以「美好永續生活」為題，規劃「遇見」到「實踐」四大展區呼應新光三越永續發展四大策略藍圖，展示35年來推動藝術普及、人才培育、綠色行動等成果。現場展出歷年展出藝術家作品與周邊，包含旅日膠彩畫大師姚旭燈、當代雕塑藝術家洪易，工藝之夢新光三越獎得主林志航、呂珮如；並邀請編織藝術家林淑鈴以永續材料現地創作大型藝術裝置，搭配展出新光三越號召關係人投入永續行動的多元面向。

2021年起，新光三越成立永續委員會、永續發展辦公室專責推動永續發展事務，系統性梳理35年來執行的永續行動，發布永續報告書、持續增加多元化倡議行動，號召更多關係人參與響應，發展成果備受國內外各界肯定。

有別於一般百貨商場，新光三越創辦人吳東興先生對藝術文化的熱愛，在各店均有規劃展演空間不定時化身「全民美術館」，全年超過千場多元文化活動；同時成立新光三越文教基金會，長年推動攝影藝術／工藝設計／兒童美育，實踐「藝術融入生活、美好走進日常」精神，成為藝術普及、文化平權的展演平台，至今已支持超過4,000名藝術家展出、超過2,000萬人次參與藝文活動。

本次展覽特別展出新光三越收藏歷年邀展藝術家、台灣工藝獎新光三越獎得主作品與周邊，包含：2023年睽違30年再次回歸新光三越舞台展出，旅日膠彩畫大師姚旭燈作品；2009年起與新光三越展開系列合作春節空間藝術展，當代雕塑大師洪易授權開發春節擺件《錢鼠》；新光三越與國立台灣工藝研究發展中心共同主辦超過30年工藝之夢，2021年、2023年台灣工藝獎新光三越特別獎得主林志航、呂珮如作品，體現新光三越長年在藝術文化推廣的精彩軌跡。

同時，也邀請到編織藝術家林淑鈴進行現地創作，利用可回收材質編織而成的大型藝術裝置，呼應新光三越近年擴大投入的綠色行動成果，包含：自2025發起「減袋行動」，至今已促動超過1,600萬人次自備購物袋參與響應，更號召上百家品牌、在地職人全台巡迴「T368城鄉物產展」、「RE：ACTION綠循環生活展」等。

新光三越實踐永續理念不局限於自有場域，而是走進地方現場，2015年起成立自營品牌「好好集」，深入台灣368個鄉鎮，探訪地方美好的物產文化，開發近170個在地品牌於全台通路販售；自營超市品牌「美麗市場」更是近7成在地蔬果採購，持續放大新光三越平台角色，連結消費轉化為支持在地物產發展的最大動力，活動現場也邀請到地方青農職人「無花果小姐」藍小雯、「山頂壯圓」創辦人陳昀鎂等，分享在地物產與文化的鮮甜滋味；2025年新光三越文教基金會攜手我好，你好！社會共好團隊與廣告鬼才導演盧建彰，前進地方鄉鎮陪伴孩童認識家鄉、共同紀錄在地文化，展覽期間也將來到現場，分享今年「新芽小誌」的計畫成果。

新光三越 永續

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