快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

品牌搶進布局 台中餐飲市場6年增逾450億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台中市長盧秀燕（前排左一）與比利時台北辦事處馬徹處長等眾人共同行銷台中購物節。圖／台中市政府經濟發展局提供
台中市長盧秀燕（前排左一）與比利時台北辦事處馬徹處長等眾人共同行銷台中購物節。圖／台中市政府經濟發展局提供

台中市府經濟發展局統計，台中餐飲業銷售額自2019年約779億元成長至2025年1,233億元，6年間增加逾450億元、成長約58.1%；餐飲業家數也由1萬8,829家增至2萬3,360家，淨增4,531家、成長約24.1%，呈現「家數、產值」雙成長。

從餐飲業者持續進駐、大型品牌加碼投資，到演唱會、節慶及會展經濟帶動消費人潮，展現台中內需市場與服務業蓬勃發展動能。

經發局表示，餐飲市場成長並非單一因素帶動，而是人口、投資、交通建設、生活環境及城市活動長期累積、相互加乘的成果。自市長盧秀燕上任以來，市府持續完善重大交通及公共建設、優化投資環境與生活品質，從產業、交通到宜居環境多管齊下，提升城市吸引力。台中除連續8年獲媒體「幸福城市」相關評比肯定，《網路溫度計DailyView》針對今年上半年「移居」、「宜居」相關網路討論分析，台中更以破萬聲量居六都第一，展現城市宜居吸引力。

經發局指出，城市不僅要「留得住人」，更要「帶得動消費」。市府透過全年多元活動持續創造人流與商機，從大型演唱會帶動「演唱會經濟」、東勢新丁粄節、「瘋媽祖」宗教觀光，到物調券、台中鍋烤節、台中國際踩舞嘉年華、台中購物節、新社花海暨台中國際花毯節等，依不同季節、區域及客群打造城市亮點，帶動人潮走進商圈、市場、餐廳與旅宿，進一步將「活動人流」轉化為「消費金流」，讓城市行銷效益回饋在地產業。

蓬勃的消費市場也吸引大型餐飲品牌以實際投資布局台中。經發局指出，漢來美食（1268）旗下高端自助餐品牌「島語」今年7月進駐漢神洲際購物廣場，為品牌全台第4家分店、也是中台灣首店；台中店營業面積約500坪、規劃約300席，並設置戶外用餐空間「森之島」，業者預估年營收可達約4億元至4.5億元。

大型品牌持續選擇台中展店，反映業界看好台中人口規模、消費能力及市場發展潛力，也為餐飲市場注入更多投資動能。除在地消費與品牌投資，會展經濟更持續為台中導入外部人流。

經發局表示，台中國際會展中心自今年3月23日開幕以來，截至目前已吸引逾202萬人次參觀各項展覽，帶動約658億元商機。國內外參展商、採購商及參觀民眾所衍生的餐飲、住宿、購物、交通及觀光需求，也讓商務人流從展館延伸至城市各角落，進一步放大會展經濟的外溢效益。

從6年間餐飲業銷售額增加逾450億元、店家淨增逾4,500家，到大型品牌持續進駐，以及會展、演唱會與節慶經濟蓬勃發展，反映台中人口、建設、產業與消費市場相互帶動的城市發展動能。

經發局表示，未來市府將持續完善交通、公共建設、投資環境及生活品質，並透過會展、觀光與節慶活動擴大人流與消費，形成「宜居吸引人口、活動創造人流、人流帶動消費、消費吸引投資」的正向循環，讓經濟發展成果進一步挹注在地店家與產業，持續提升台中城市競爭力。

台中市長盧秀燕（右）與印度-台北協會前任會長葉達夫共同推廣台中鍋烤節美食。圖／台中市政府經濟發展局提供
台中市長盧秀燕（右）與印度-台北協會前任會長葉達夫共同推廣台中鍋烤節美食。圖／台中市政府經濟發展局提供

台中市長盧秀燕（右）與義大利經濟貿易文化推廣辦事處駐台代表龍博文一起行銷台中美食。圖／台中市政府經濟發展局提供
台中市長盧秀燕（右）與義大利經濟貿易文化推廣辦事處駐台代表龍博文一起行銷台中美食。圖／台中市政府經濟發展局提供

台中 餐飲 盧秀燕 餐飲業

延伸閱讀

遠傳深化5G、AI城市對話 攜手打造中台灣智慧治理新應用

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

揚秦法說會／品牌有進有退！宣布結束檳城煎蕊代理 麥味登拚1,500店

國旅補助9月上路 台中市議員盼整合資源吸引遊客

相關新聞

兆基屋管董事會改組完成 王貴增出任董事長

兆基屋管今（27）日召開股東臨時會完成董事會改組，新任董事會隨後推選王貴增出任董事長，正式啟動新經營團隊。值得注意的是，宏碁仍保留董事席次。兆基表示，新團隊將以「強化治理、穩定營運、保障客戶、永續發展」為核心方向，並重新檢視公司治理、財務、法務、稽核及內控制度。

品牌搶進布局 台中餐飲市場6年增逾450億元

台中市府經濟發展局統計，台中餐飲業銷售額自2019年約779億元成長至2025年1,233億元，6年間增加逾450億元、成長約58.1%；餐飲業家數也由1萬8,829家增至2萬3,360家，淨增4,531家、成長約24.1%，呈現「家數、產值」雙成長。

輝達效應發威！力銘建設首案工程師搶買 董座：北士科房價有望超內科

輝達（NVIDIA）助攻北士科房市，力麗集團旗下美學品牌「力銘建設」抓緊布局，推出旗下首案「力銘耘山」。力銘建設董事長郭淑珍表示，該案總銷65億元，已售約三成，其中吸引不少工程師買盤，且北士科供給少，但未來就業人口眾多，整體區域發展潛力極大，未來房價甚至可望超越內科、南港。

力麗集團新美學品牌 首案「力銘耘山」落腳輝達特區

全國百大上市企業「力麗集團」美學品牌「力銘建設」27日舉行品牌記者會，董事長郭淑珍揭露未來十年開發藍圖：以雙北蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。

CAMA CAFE 進軍國軍營區！智慧咖啡販賣機搶攻封閉通路

咖碼（2759）拓展封閉式通路布局，27日宣布攜手智慧販賣機營運商新樂點及國防部福利事業管理處，陸續於部分國軍營區設置CAMA CAFE專屬智慧咖啡販賣機，將咖啡消費場景從一般街邊門市延伸至營區，並藉由24小時無人零售模式，開拓新的銷售通路。

郭淑珍操刀 「力麗集團」美學品牌「力銘建設」首案落腳「輝達特區」

全國百大上市企業「力麗集團」美學品牌「力銘建設」27日舉行品牌記者會，董事長郭淑珍首度完整揭露未來十年開發藍圖；郭淑珍表示，力銘建設以雙北市蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。其中首案「力銘耘山」擇址北士科輝達（NVIDIA）特區，預計2030年落成，與輝達（NVIDIA）總部「星群」同年啟用，成為台灣AI核心區重點地標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。