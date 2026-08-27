輝達效應發威！力銘建設首案工程師搶買 董座：北士科房價有望超內科

輝達（NVIDIA）助攻北士科房市，力麗集團旗下美學品牌「力銘建設」抓緊布局，推出旗下首案「力銘耘山」。力銘建設董事長郭淑珍表示，該案總銷65億元，已售約三成，其中吸引不少工程師買盤，且北士科供給少，但未來就業人口眾多，整體區域發展潛力極大，未來房價甚至可望超越內科、南港。

力銘建設27日舉行品牌記者會，首度完整揭露未來十年開發藍圖，郭淑珍表示，公司將以雙北蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。

其中首案「力銘耘山」擇址北士科輝達特區，預計2030年落成，與輝達（NVIDIA）總部「星群」同年啟用，成為台灣AI核心區重點地標。另，近期將再陸續推出「力銘裏埕」、「新店大豐路」、「長春合江路」三案。

郭淑珍表示，力銘建設這兩年已在雙北市心完成13案土地布局，其中12案坐落台北市，並包含2件千坪級指標大案，包括天母忠誠路案1,533坪、士東路案1,328坪，另博愛路商四案規劃地上32層、地下7層超高層大樓。

談到購地規劃，郭淑珍表示，台北市已進入沒有素地的時代，能買到素地當然買，買不到就一塊一塊整合。不過力銘不做郊區，未來十年只做一件事，就是在雙北最難取得土地的精華地段，蓋出數十年後依然亮眼的建築，同時也替北市高齡化住宅存量提出解方。

針對北士科發展，郭淑珍認為，輝達總部規劃容納約4,000名員工，加計金仁寶、康舒等上市集團進駐，全區預估帶動近6萬個就業機會，然而在北士科整體都市計畫中，住宅用地僅占13.8%，土地供給與人口導入呈現高度落差，預期未來北士科住宅將會供不應求。

「力銘耘山」坐落軟橋段，位於承德路第一排，距輝達總部約650公尺，擁有區段少見的760坪大基地，對望超過700公頃關渡．洲美平原，地上18層、地下5層、共102戶，26-52坪純住宅規劃。

該案是北士科唯一由國家金獎大師李天鐸操刀的作品，攜手設計師楊雪琪規劃公設與景觀、國際大獎得主「月河燈光X燈戲設計」林大為與劉家銘執掌燈光、建築結構權威「築遠工程顧問」張盈智設計結構。

力銘建設董事長郭淑珍。記者朱曼寧／攝影

力銘建設董事長郭淑珍。記者朱曼寧／攝影