力麗集團新美學品牌 首案「力銘耘山」落腳輝達特區

全國百大上市企業「力麗集團」美學品牌「力銘建設」27日舉行品牌記者會，董事長郭淑珍揭露未來十年開發藍圖：以雙北蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。

其中首案「力銘耘山」擇址北士科輝達（NVIDIA）特區，預計2030年落成，與輝達總部「星群」同年啟用，成為台灣AI核心區重點地標。

郭淑珍表示，力銘建設這兩年已在雙北市心完成13案土地布局，其中12案坐落台北市，並包含2件千坪級指標大案──天母忠誠路案1,533坪、士東路案1,328坪，另博愛路商四案規劃地上32層、地下7層超高層大樓。

「台北市已進入沒有素地的時代，能買到素地當然買，買不到就一塊一塊整合。」她強調，這是因為力銘不做郊區，未來十年只做一件事：在雙北最難取得土地的精華地段，蓋出數十年後依然亮眼的建築，同時也替北市高齡化住宅存量提出解方。

「力銘耘山」坐落開發較早、生活機能較成熟的軟橋段，位於承德路第一排，距輝達總部約650公尺，擁有區段少見的760坪大基地，對望超過700公頃關渡．洲美平原，地上18層、地下5層、共102戶，26-52坪純住宅規劃，將於輝達總部啟用同年落成交屋。

個案是北士科唯一由國家金獎大師李天鐸操刀的作品，攜手設計師楊雪琪規劃公設與景觀、國際大獎得主「月河燈光X燈戲設計」林大為與劉家銘執掌燈光、建築結構權威「築遠工程顧問」張盈智設計結構。

建築師以「Outside In」與「Inside Out」雙向設計語言，引自然光、四季清風與土地記憶，穿透大面玻璃與金屬格柵進入生活場域，並以綠籬取代傳統圍牆，讓視野在地平線上自在延伸，真正地解放城市邊界，實現郭淑珍董事長「以美為宗旨」的建築理念。

郭淑珍表示，「力銘」是取自父親郭木生事業版圖「力」麗集團，以及家族早期發跡的「銘」隆布行，「這是紀念我爸爸，也提醒自己不忘本心。」

她表示，力銘計畫未來每年穩健推出1至2案，「力銘耘山」為力銘建設第一個里程碑，將以傳世之姿成為永恆藝術收藏，為城市留下深刻美學記憶。