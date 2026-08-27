快訊

郭台銘傳情陷女球友！曾馨瑩爆情傷消瘦 閨密心疼洩近況

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

聽新聞
0:00 / 0:00

CAMA CAFE 進軍國軍營區！智慧咖啡販賣機搶攻封閉通路

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
CAMA CAFE攜手智慧販賣機營運商新樂點舉辦「進駐國軍營區」啟動儀式。圖／CAMA CAFE提供
CAMA CAFE攜手智慧販賣機營運商新樂點舉辦「進駐國軍營區」啟動儀式。圖／CAMA CAFE提供

咖碼（2759）拓展封閉式通路布局，27日宣布攜手智慧販賣機營運商新樂點及國防部福利事業管理處，陸續於部分國軍營區設置CAMA CAFE專屬智慧咖啡販賣機，將咖啡消費場景從一般街邊門市延伸至營區，並藉由24小時無人零售模式，開拓新的銷售通路。

CAMA CAFE表示，此次合作由新樂點負責智慧販賣機營運，採用CAMA CAFE咖啡豆原料，並取得品牌視覺授權，讓官兵不需離開營區，即可透過智慧販賣機購買咖啡及飲品。

CAMA CAFE指出，公司持續將「Bean to Cup」現烘咖啡概念延伸至不同生活場景，此次與新樂點及國防部福利處合作，是品牌在封閉式通路及無人零售領域的新嘗試，透過智慧販賣設備結合品牌咖啡豆與配方，增加實體門市以外的消費接觸點。

近年連鎖咖啡市場競爭升溫，業者除持續拓展街邊店、商場及交通據點外，也積極尋找企業、醫院、校園等具固定消費人口的封閉式場域。CAMA CAFE此次進入國軍營區，則進一步擴大品牌通路觸角，並測試智慧販賣機在特殊場域的營運模式。

除營區智慧咖啡販賣機外，CAMA CAFE也針對國軍推出門市及電商優惠。9月1日至30日開設國軍專屬線上賣場，提供咖啡豆、濾掛咖啡及禮盒等商品；持軍人身分證、福利證或榮民證至全台CAMA CAFE門市消費，大杯飲品全品項外帶享9折、外送95折優惠，外送優惠亦適用桶裝飲品。

CAMA CAFE此次合作由新樂點負責智慧販賣機營運，採用CAMA CAFE咖啡豆原料，並取得品牌視覺授權。圖／CAMA CAFE提供
CAMA CAFE此次合作由新樂點負責智慧販賣機營運，採用CAMA CAFE咖啡豆原料，並取得品牌視覺授權。圖／CAMA CAFE提供

販賣機 咖啡 國軍

延伸閱讀

中國信託uniopen聯名卡發卡破百萬 寫重要里程碑

九三軍人節將至 640個業者響應敬軍活動優惠一次看

零售通路拓永續版圖 咖啡渣種稻、行動超市深入偏鄉

台灣大硬科技日將登場 主打 Agentic AI 更攜精誠加速企業 AI 部署

相關新聞

兆基屋管董事會改組完成 王貴增出任董事長

兆基屋管今（27）日召開股東臨時會完成董事會改組，新任董事會隨後推選王貴增出任董事長，正式啟動新經營團隊。值得注意的是，宏碁仍保留董事席次。兆基表示，新團隊將以「強化治理、穩定營運、保障客戶、永續發展」為核心方向，並重新檢視公司治理、財務、法務、稽核及內控制度。

全球搶銅大戰！線纜廠得利 業界看好華新、大亞等迎紅利

美國近期大舉囤銅，搶買庫存現貨動作不斷，推升國際銅價再創歷史新高。倫敦金屬交易所（LME）可交割庫存才短暫回升，又遭大量提領，銅市供需失衡，全球恐上演史詩級搶銅大戰，報價料將繼續攀峰。

CAMA CAFE 進軍國軍營區！智慧咖啡販賣機搶攻封閉通路

咖碼（2759）拓展封閉式通路布局，27日宣布攜手智慧販賣機營運商新樂點及國防部福利事業管理處，陸續於部分國軍營區設置CAMA CAFE專屬智慧咖啡販賣機，將咖啡消費場景從一般街邊門市延伸至營區，並藉由24小時無人零售模式，開拓新的銷售通路。

郭淑珍操刀 「力麗集團」美學品牌「力銘建設」首案落腳「輝達特區」

全國百大上市企業「力麗集團」美學品牌「力銘建設」27日舉行品牌記者會，董事長郭淑珍首度完整揭露未來十年開發藍圖；郭淑珍表示，力銘建設以雙北市蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。其中首案「力銘耘山」擇址北士科輝達（NVIDIA）特區，預計2030年落成，與輝達（NVIDIA）總部「星群」同年啟用，成為台灣AI核心區重點地標。

捷運三鶯線通車效應！舊市區迎首件都更案 北大特區新案每坪喊上9字頭

三鶯線通車為三峽注入房市題材，舊市區迎來首件都更案「久年橒画」進場，補足在地換屋族新屋選擇；同時北大特區新案行情持續墊高，購屋需求開始轉向價格基期較低的舊市區，三峽房市版圖從北大特區延伸至舊市區。

台塑新智能開拓永續航空燃油新原料 藻油通過ISCC EU國際驗證

台塑新智能旗下澄灝科技公司投入藻油技術研發，取得ISCC EU國際永續性與碳驗證，展現原料永續性與供應鏈可追溯管理能力，面對台灣2030年國籍航空永續航空燃油使用量達5%的政策目標，台塑新智能以微藻開發國產SAF新興原料，提升供應穩定性與自主性，此次通過驗證為藻油接軌國際永續燃料供應鏈奠定關鍵基礎，加速產業化與市場應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。