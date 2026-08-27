CAMA CAFE 進軍國軍營區！智慧咖啡販賣機搶攻封閉通路

咖碼（2759）拓展封閉式通路布局，27日宣布攜手智慧販賣機營運商新樂點及國防部福利事業管理處，陸續於部分國軍營區設置CAMA CAFE專屬智慧咖啡販賣機，將咖啡消費場景從一般街邊門市延伸至營區，並藉由24小時無人零售模式，開拓新的銷售通路。

CAMA CAFE表示，此次合作由新樂點負責智慧販賣機營運，採用CAMA CAFE咖啡豆原料，並取得品牌視覺授權，讓官兵不需離開營區，即可透過智慧販賣機購買咖啡及飲品。

CAMA CAFE指出，公司持續將「Bean to Cup」現烘咖啡概念延伸至不同生活場景，此次與新樂點及國防部福利處合作，是品牌在封閉式通路及無人零售領域的新嘗試，透過智慧販賣設備結合品牌咖啡豆與配方，增加實體門市以外的消費接觸點。

近年連鎖咖啡市場競爭升溫，業者除持續拓展街邊店、商場及交通據點外，也積極尋找企業、醫院、校園等具固定消費人口的封閉式場域。CAMA CAFE此次進入國軍營區，則進一步擴大品牌通路觸角，並測試智慧販賣機在特殊場域的營運模式。

除營區智慧咖啡販賣機外，CAMA CAFE也針對國軍推出門市及電商優惠。9月1日至30日開設國軍專屬線上賣場，提供咖啡豆、濾掛咖啡及禮盒等商品；持軍人身分證、福利證或榮民證至全台CAMA CAFE門市消費，大杯飲品全品項外帶享9折、外送95折優惠，外送優惠亦適用桶裝飲品。