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郭淑珍操刀 「力麗集團」美學品牌「力銘建設」首案落腳「輝達特區」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
同步輝達戰略選地，「力銘耘山」定址北士科AI聚落。圖／業者提供
同步輝達戰略選地，「力銘耘山」定址北士科AI聚落。圖／業者提供

全國百大上市企業「力麗集團」美學品牌「力銘建設」27日舉行品牌記者會，董事長郭淑珍首度完整揭露未來十年開發藍圖；郭淑珍表示，力銘建設以雙北市蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。其中首案「力銘耘山」擇址北士科輝達（NVIDIA）特區，預計2030年落成，與輝達（NVIDIA）總部「星群」同年啟用，成為台灣AI核心區重點地標。

「千億案量對我來說不是業績目標，而是一份責任。」郭淑珍指出，力銘建設這兩年已在雙北市心完成13案土地布局，其中12案坐落台北市，並包含2件千坪級指標大案─天母忠誠路案1,533坪、士東路案1,328坪，另外「博愛路商四案」規劃地上32層、地下7層超高層大樓。

擁有耶魯大學財務管理與公共衛生雙碩士的郭淑珍，主掌上櫃公司「力麒建設（5512）」董事長23年，多次在大型土地標售案中精準出手；郭淑珍指出，為全心投入美學志業，因此創辦了「力銘建設」。

力銘建設首案「力銘耘山」即邀請力麗企業共同投資，展現集團級的資金與履約後盾。接下來將再陸續推出「力銘裏埕」、「新店大豐路」、「長春合江路」三案。

「台北市已進入沒有素地的時代，能買到素地當然買，買不到就一塊一塊整合。」她強調，這是因為力銘不做郊區，未來十年將專心只做一件事，「在雙北最難取得土地的精華地段，蓋出數十年後依然亮眼的建築」，同時也替北市高齡化住宅存量提出解方。

今年2月，輝達（NVIDIA）與北市府完成T17、T18基地簽約，權利金122億元、設定地上權50年加20年，投資總額逾400億元，規劃容納約4,000名員工，加計金仁寶、康舒等上市集團進駐，全區預估帶動近6萬個就業機會，然而在北士科整體都市計畫中，住宅用地僅占13.8%，土地供給與人口導入呈現高度落差。

位於承德路第一排、「力銘耘山」坐落開發較早、生活機能較成熟的軟橋段，距輝達總部約650公尺，擁有區段少見的760坪大基地，對望超過700公頃關渡．洲美平原，將興建地上18層、地下5層共102戶、26-52坪之純住宅大樓，最關鍵的是全案將於輝達總部啟用的2030年同年落成交屋。

「力銘耘山」是北士科唯一由國家金獎大師李天鐸操刀的作品，攜手設計師楊雪琪規劃公設與景觀、國際大獎得主「月河燈光X燈戲設計」林大為與劉家銘執掌燈光、建築結構權威「築遠工程顧問」張盈智設計結構。建築師以「Outside In」與「Inside Out」雙向設計語言，引自然光、四季清風與土地記憶，穿透大面玻璃與金屬格柵進入生活場域，並以綠籬取代傳統圍牆，讓視野在地平線上自在延伸，真正地解放城市邊界，實現郭淑珍「以美為宗旨」的建築理念。

力麗 輝達 品牌

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