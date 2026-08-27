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兆基屋管董事會改組完成 王貴增出任董事長

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
兆基屋管股份有限公司今天召開股東臨時會，完成董事會改組，並由新任董事會選任王貴增（左二）出任董事長。左起為執行董事陳建成、董事長王貴增、董事李家儂、董事王進祥。圖／兆基屋管提供
兆基屋管股份有限公司今天召開股東臨時會，完成董事會改組，並由新任董事會選任王貴增（左二）出任董事長。左起為執行董事陳建成、董事長王貴增、董事李家儂、董事王進祥。圖／兆基屋管提供

兆基屋管今（27）日召開股東臨時會完成董事會改組，新任董事會隨後推選王貴增出任董事長，正式啟動新經營團隊。值得注意的是，宏碁仍保留董事席次。兆基表示，新團隊將以「強化治理、穩定營運、保障客戶、永續發展」為核心方向，並重新檢視公司治理、財務、法務、稽核及內控制度。

此次新任董事會成員包括董事長王貴增、執行董事陳建成，以及宏碁、王進祥、李家儂等董事，監察人則由施錦芳、鄧紫方出任。兆基表示，新董事會將共同承擔公司治理及監督責任，以維護公司、股東、員工、房東、房客及合作夥伴權益為首要原則。

兆基近期面臨經營及公司治理相關爭議，新董事會也對外強調，將針對過往經營期間涉及事項進行內部清查及必要法律程序，秉持「依法處理、責任釐清、公司優先」原則；若發現有損害公司權益或依法應負法律責任情形，將依法處理。同時，公司強調兆基為獨立法人，公司與個別人士的行為及法律責任應予明確區隔。

在營運方面，兆基表示，董事會及經營團隊調整不影響既有業務，各項租賃住宅服務及對外業務均持續運作，並將持續履行既有契約與服務責任，同時與金融機構、主管機關、產業公協會及合作夥伴保持溝通。

兆基指出，新董事會首要工作是穩定營運、健全公司治理及重新建立市場信任，未來仍將聚焦租賃住宅管理本業，並強化數位管理及全台服務網絡。公司強調，「該釐清的事情一定釐清、該承擔的責任不會迴避」，希望透過董事會改組讓公司重新出發。

宏碁 董事長 兆基

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