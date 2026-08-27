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榮成熱回收技術展現減碳新價值 榮獲亞太暨台灣永續行動獎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
榮成獲頒2026亞太暨台灣永續行動獎由經濟部次長何晉滄(左)頒獎 榮成林器暉經理(右)領獎。圖／榮成提供
榮成獲頒2026亞太暨台灣永續行動獎由經濟部次長何晉滄(左)頒獎 榮成林器暉經理(右)領獎。圖／榮成提供

榮成（1909）27日摘下「2026 亞太暨台灣永續行動獎」一金一銀殊榮。榮成深耕造紙本業，建立涵蓋造紙、水資源及能源等 11 項循環經濟模式，展現工業生產與生態環境和諧共生的卓越實力。其中，作為能源循環核心的「餘熱回收技術」更是近年減碳佈局的戰略重點，於 2026 年展現顯著績效，成為引領傳統產業低碳轉型標竿，獲得本屆評審肯定。

在造紙產業的抄紙製程須仰賴高溫蒸汽將紙快速烘乾，以確保紙張的物理強度與品質一致性，此工序為生產線中碳排最高的環節。為精準控管能源成本與環境效益，造紙企業普遍建置汽電共生系統，自主供應廠區生產所需的蒸汽與電力。若進一步將抄紙烘乾後的蒸汽循環利用，或將製程設備產生的熱能回收重覆投入生產，不僅能顯著降低蒸汽耗用與碳排放，亦能大幅減少餘熱向大氣逸散，有效減緩周邊環境的熱影響，落實資源循環與環境友善的雙重目標。

榮成自 2016 年起即投入餘熱回收技術研發，至今已發展出 5 項熱回收技術，包括：造紙製程透平機尾汽熱回收、串級系統改熱泵系統熱回收、全密閉式氣罩熱回收、造紙回水閃沸熱回收，以及汽電共生廠煙道氣熱回收。透過全面性的熱能循環再利用，大幅減少廢熱排放並顯著提升整體能源利用效率，同時也呼應聯合國永續發展目標 SDGs 12「責任消費與生產」藉由提高資源使用效率、減少廢棄物，降低人類活動對地球環境的負面衝擊。在實質減碳績效方面，榮成 2025 年透過熱回收技術減少的蒸汽耗用量，相當於節省 9 千噸煤炭使用量，達成年減碳 2.2萬噸的環境效益；此外，榮成於 2020 年將「串級系統改熱泵系統熱回收」與「全密閉式氣罩熱回收」兩項技術向環境部申請抵換專案，並於 2025 年申請取得 6.8 萬噸減量額度（碳權），未來可靈活運用於碳費折抵或碳交易，兼具環境效益與企業碳資產效益。

面對全球淨零排放趨勢，榮成將持續以 11 項循環經濟模式為基礎，積極研發或導入最新減碳技術與碳權資產佈局，極致化能源使用效益。未來榮成亦將發揮企業影響力，攜手上下游鏈結永續生態圈，實踐共好的企業承諾。

減碳 榮成 永續

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