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零售通路拓永續版圖 咖啡渣種稻、行動超市深入偏鄉

中央社／ 台北27日電
全聯將行動超市車開進交通不便、購物資源相對不足地區，目前4台行動超市車累計服務逾25萬人次。圖為全聯27日在2026亞太永續博覽會展出的行動超市車。中央社
全聯將行動超市車開進交通不便、購物資源相對不足地區，目前4台行動超市車累計服務逾25萬人次。圖為全聯27日在2026亞太永續博覽會展出的行動超市車。中央社

零售通路永續布局走出門市，統一超將沙拉生產產生的廢棄菜葉作為魚類飼料，並以魚菜共生系統種植紅酸模，導入旗下沙拉商品；轉投資星巴克將門市咖啡渣再製為肥料，用於稻米栽培。全聯則將賣場「開進」偏鄉，4台行動超市車累計服務逾25萬人次。

2026亞太永續博覽會今天登場，統一超本次在展區進駐「魚菜共生系統」。

統一超表示，為了實踐從產地到門市，長期以穩定採購、可持續性、計畫支持在地農業，2023年啟動永續農場計畫，今年起與雲林縣新湖合作農場首創以全台唯一魚塭型的「改良式魚菜共生系統」栽植蔬菜，打造「菜養魚、魚養水、水養蔬果」的循環農業生態鏈。

統一超表示，與供應商攜手合作，旗下兩款沙拉使用的蔬菜在生產過程產生的廢棄外葉，加入魚菜共生循環系統作為魚類飼料；也以魚菜共生系統種植食材「紅酸模」，運用在統一超旗下沙拉品牌「莎拉沐Salad Mood」。

此外，統一超轉投資星巴克攜手苗栗縣農會，將門市回收咖啡渣再利用於稻田施肥與整地，並與門市夥伴共同插秧。星巴克表示，讓咖啡渣不只是副產物，也能成為滋養土地的肥料，透過資源循環再利用，支持在地農業。

超市龍頭全聯今年首度將全聯行動超市車搬進展場。全聯表示，2020年起投入行動超市服務，目前共有4台行動超市車，服務範圍涵蓋花蓮、嘉義、新竹與屏東等地，深入交通不便，購物資源相對不足的地區，自行動超市上路以來，4台車累計服務已超過25萬人次。

全聯指出，行動超市不以營利為目的，一台超市車可載運約300至400項商品，並依各地居民需求配置生鮮、民生用品等品項，每3個月檢視及調整服務路線，將零售服務延伸至偏鄉及購物不便地區。

偏鄉 永續 咖啡

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