兆基屋管改選王貴增接任董事長 擬辦理增資強化財務結構

包租代管龍頭兆基屋管大股東捲入財務糾紛，今天召開股東臨時會改選董事，隨後召開董事會，推選代理總經理王貴增出任董事長。兆基屋管執行董事陳建成表示，兆基屋管目前帳上有近新台幣6億元現金，依現金流量來看，公司營運並無問題，不過為持續強化財務結構，規劃今年底至明年第1季辦理增資，金額尚在評估中。

兆基屋管今天宣布完成新一階段董事會改組，並由董事會選任王貴增出任董事長。兆基屋管表示，新任董事長王貴增及新任董事會就任後，將重新檢視公司治理架構，落實董事會監督功能及專業經理人制度，並進一步強化財務、法務、稽核及內控制度。

新任董事會成員包括董事長王貴增、執行董事陳建成、董事宏碁股份有限公司、董事王進祥、董事李家儂。監察人為施錦芳、鄧紫方。

王貴增為中纖集團創辦人王朝慶三子，此次以瑱匯實業股份有限公司法人代表身分進入董事會，並出任董事長。

先前電腦品牌廠宏碁代表接任董事長後，僅2天就撤出，引發外界議論。宏碁代表今天表示，主因是銀行團要求宏碁出具財務支持，但宏碁考量持股比例及相應責任，因而退出經營。

儘管兆基屋管面臨財務糾紛，王貴增會中強調，他認為目前局面尚在可控範圍。

執行董事兼發言人陳建成估算，即使將可能的呆帳及應收帳款損失納入考量，每股淨值仍可維持10元以上，判斷公司有改善財務、穩定經營的空間。

陳建成指出，兆基屋管目前帳上有近6億元現金，依現金流量來看，公司營運並無問題。此外，為持續強化財務結構，兆基屋管預計今年底至明年第1季增資，不過金額尚在評估當中。

兆基屋管原訂2027年上半年送件公發及登錄興櫃，邁向IPO。陳建成表示，IPO計畫會延遲，推遲多久則看財務調整狀況，但「方向不會變」。

陳建成補充，公司目前營運穩定，契約案件違約率低於去年同期，但新約難免受到市場觀望氛圍影響。新任董事會首要工作就是穩定公司營運、健全公司治理、保障客戶權益，並重新建立市場信任。

陳建成重申，此次事件屬前經營階層個人行為。新任董事會也再次呼籲外界及媒體，應將個別人士行為與兆基屋管公司法人及現任經營團隊予以區分，避免因資訊不完整，影響公司正常營運及房東、房客與合作夥伴的權益。

兆基屋管強調，公司作為獨立法人，公司本身與個別人士的行為及法律責任應明確區分。

兆基屋管表示，新任董事會對於過往經營期間所涉及相關事項，將秉持「依法處理、責任釐清、公司優先」的原則，進行必要的內部清查及法律程序；如果發現涉及損害公司權益或依法應負法律責任的情形，公司將依法處理，以維護公司及全體利害關係人權益。