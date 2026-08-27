快訊

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運三鶯線通車效應！舊市區迎首件都更案 北大特區新案每坪喊上9字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
三鶯線通車為三峽注入房市題材，舊市區迎來首件都更案「久年橒画」進場，補足在地換屋族新屋選擇。聯合報系資料照
三鶯線通車為三峽注入房市題材，舊市區迎來首件都更案「久年橒画」進場，補足在地換屋族新屋選擇。聯合報系資料照

三鶯線通車為三峽注入房市題材，舊市區迎來首件都更案「久年橒画」進場，補足在地換屋族新屋選擇；同時北大特區新案行情持續墊高，購屋需求開始轉向價格基期較低的舊市區，三峽房市版圖從北大特區延伸至舊市區。

三峽舊市區最新由久年置地推出「久年橒画」，為三峽區第一件都市更新案，正對中園國小，該案提供26、31、35坪產品，鎖定2、3房自住需求，規劃地上21層，相較周邊以低矮建物為主的既有街廓，將成為具辨識度的地標型大樓，同時補足在地換屋族長期缺乏的新屋選擇。

而搶在今年初三鶯線通車前進場的「立信園立方」，位於愛國路上，主打14至28坪產品，實價登錄揭露最高成交單價已達每坪55萬元。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，三峽區內主要兩大生活圈─北大特區與舊市區，兩者既有發展條件不同，北大特區新案行情持續墊高，部分購屋需求開始尋找價格門檻較低的替代選擇，也讓價格基期較低的舊市區凸顯比價空間。

童莉婷分析，三鶯線帶來的房市效應不只反映在房價，更重要的是提高三峽整體市場能見度，吸引開發商評估沿線土地與住宅開發機會。加上三峽首件都更案進場，除了增加舊市區新屋供給，並為舊市區後續都市更新開啟新的發展契機，帶動區域整體發展。

細看三峽市場，北大特區預售案「將捷朗學」近一年每坪成交均價約67至70萬元，而屋齡七年的新成屋「詠藝」每坪開價更喊上9字頭。

童莉婷指出，至於北大特區內屋齡約10至20年的中古住宅，近期每坪成交均價約在45至60萬元，並以40至50坪以上產品為大宗；相較之下，舊市區中古住宅多為屋齡25年以上，每坪成交均價約30至40萬元，交易坪數主要為20至40坪。

三鶯線 北大特區 都更

延伸閱讀

桃園捷運拚TOD開發 張善政：A10案已決標、菓林站案本周上網

教會改建小豪宅一坪賣197萬 房仲曝「這點」是關鍵

教會改建成小豪宅 最高每坪單價近200萬元 總價2,000多萬買不到15坪

大型金控持續加碼台中！國泰人壽開發案動工 台中高鐵特區迎資本紅利

相關新聞

兆基屋管董事會改組完成 王貴增出任董事長

兆基屋管今（27）日召開股東臨時會完成董事會改組，新任董事會隨後推選王貴增出任董事長，正式啟動新經營團隊。值得注意的是，宏碁仍保留董事席次。兆基表示，新團隊將以「強化治理、穩定營運、保障客戶、永續發展」為核心方向，並重新檢視公司治理、財務、法務、稽核及內控制度。

全球搶銅大戰！線纜廠得利 業界看好華新、大亞等迎紅利

美國近期大舉囤銅，搶買庫存現貨動作不斷，推升國際銅價再創歷史新高。倫敦金屬交易所（LME）可交割庫存才短暫回升，又遭大量提領，銅市供需失衡，全球恐上演史詩級搶銅大戰，報價料將繼續攀峰。

CAMA CAFE 進軍國軍營區！智慧咖啡販賣機搶攻封閉通路

咖碼（2759）拓展封閉式通路布局，27日宣布攜手智慧販賣機營運商新樂點及國防部福利事業管理處，陸續於部分國軍營區設置CAMA CAFE專屬智慧咖啡販賣機，將咖啡消費場景從一般街邊門市延伸至營區，並藉由24小時無人零售模式，開拓新的銷售通路。

郭淑珍操刀 「力麗集團」美學品牌「力銘建設」首案落腳「輝達特區」

全國百大上市企業「力麗集團」美學品牌「力銘建設」27日舉行品牌記者會，董事長郭淑珍首度完整揭露未來十年開發藍圖；郭淑珍表示，力銘建設以雙北市蛋黃區為唯一戰場，採「都更危老整合」與「素地購置」雙軌並進，目前已完成13案布局、土地儲備逾9,300坪，推估總銷規模上看千億元。其中首案「力銘耘山」擇址北士科輝達（NVIDIA）特區，預計2030年落成，與輝達（NVIDIA）總部「星群」同年啟用，成為台灣AI核心區重點地標。

捷運三鶯線通車效應！舊市區迎首件都更案 北大特區新案每坪喊上9字頭

三鶯線通車為三峽注入房市題材，舊市區迎來首件都更案「久年橒画」進場，補足在地換屋族新屋選擇；同時北大特區新案行情持續墊高，購屋需求開始轉向價格基期較低的舊市區，三峽房市版圖從北大特區延伸至舊市區。

台塑新智能開拓永續航空燃油新原料 藻油通過ISCC EU國際驗證

台塑新智能旗下澄灝科技公司投入藻油技術研發，取得ISCC EU國際永續性與碳驗證，展現原料永續性與供應鏈可追溯管理能力，面對台灣2030年國籍航空永續航空燃油使用量達5%的政策目標，台塑新智能以微藻開發國產SAF新興原料，提升供應穩定性與自主性，此次通過驗證為藻油接軌國際永續燃料供應鏈奠定關鍵基礎，加速產業化與市場應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。