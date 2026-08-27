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信義企業團三箭齊發 BIM、生產履歷、社區營造融入開發事業

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

2026亞太永續博覽會8月27至29日於台北世貿一館登場，信義開發攜手信義房屋參展，以BIM建築資訊模型、建物生產履歷、社區營造三大核心，展現產品產製以及讓住戶從陌生到熟識的永續實踐路徑。

本屆展覽以「共築我們的未來」為主題，規劃永續建築等九大主題展區。信義開發於設計施工端導入BIM技術，先於電腦中預見結構與機電管路配置，兼顧資源效率與施工品質；於品質管理端建立建物生產履歷制度，透明記錄建造過程，強化客戶信賴；於入住體驗端自預售階段啟動社區營造，設立「OUR-Space」社造體驗館作為鄰里互動中心，陪伴住戶從陌生走向熟識。

上述理念呼應信義企業集團開發事業群於中國、雙北市的一貫實踐，包括上海嘉定「信義嘉庭」、無錫「山水嘉庭」兩案，皆已完工入住並獲獎肯定。

而國內已完成交屋的「信義嘉品」案則為集團開發事業帶來穩健貢獻，印證社造模式能同步兌現品牌與市場成績。

展望未來，信義開發持續擴大捷運聯開與都市更新布局；信義開發表示，捷運聯開案方面，繼2025年2月取得「LG17出入口A」、7月再取得「LG16出入口A、B」，將打造綠建築與智慧建築雙認證社區；總計土城樹林線三案總投資逾61億元、預計容納逾1,400位居住人口。

都市更新方面，信義開發已於台北市北投區行義段三小段、南港區玉成段五小段推動都更案，並取得公辦都更「中山逸居」最優申請人資格，展現雙北市核心地段的開發成果。

另外，信義開發旗下「嘉品生活廣場」百坪景觀商場，也持續引進商場夥伴進駐，共同打造宜居、宜業、宜遊的水岸生活新地標，讓好鄰社造的溫度，從社區延伸進日常的消費生活風景。

社區營造 信義房屋 捷運

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