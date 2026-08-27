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新北招商提供公有及民間土地 攜手銀行媒合企業投資

中央社／ 新北27日電
2026新北市土地招商暨媒合說明會27日在市府舉行，聚焦新北國際AI+智慧園區等招商案，新北市經發局長盛筱蓉（前右）在會場巡視各攤位，聽取各家不動產廠商說明服務內容。中央社
2026新北市土地招商暨媒合說明會27日在市府舉行，聚焦新北國際AI+智慧園區等招商案，新北市經發局長盛筱蓉（前右）在會場巡視各攤位，聽取各家不動產廠商說明服務內容。中央社

新北市府今天舉行土地招商暨媒合說明會，聚焦新北國際AI+智慧園區、新店寶高智慧產業園區、塭仔圳市地重劃區及台北港物流倉儲區等招商案，並整合土地與金融資源助企業投資。

市政府經發局長盛筱蓉致詞表示，推動「招商一條龍」服務，整合跨局處資源，提供產業空間媒合、專案管理及法規諮詢等行政支援。

會場湧入不少企業代表了解開發商推出的工業用地、廠辦等物件，各攤位也不斷發送傳單積極促銷與媒合，「老闆、老闆」的熱絡招呼聲音不絕於耳。盛筱蓉並在會場巡視各攤位，了解各不動產廠商介紹推出的服務。

經濟發展局說，本次活動邀集地政局、捷運局、台灣港務公司及不動產、工業廠辦業者，提供公有及民間土地、廠房等空間資源；另邀台灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行及台北富邦商業銀行設置金融服務攤位，協助企業規劃資金。

經發局指出，塭仔圳產業專用區釋出約1.62公頃土地，聚焦智慧製造、雲端科技，收件至9月29日；新北國際AI+智慧園區推出約3.04公頃土地，並調降每月基礎租金20%，收件至10月20日，歡迎企業把握招商機會。

經發局說，已促成ASML（艾司摩爾）進駐新北國際AI+智慧園區、南亞科技在泰山南林科技園區布局先進製程相關產能，都是重要投資案例。

土地 新北 銀行

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