裕隆四箭齊發、中華車新車助攻 第4季營運要起飛了

裕隆集團旗下裕隆（2201）、中華汽車（2204）26日舉行法說會，裕隆下半年有望四箭齊發電動車、外銷及能源成第4季及明年業績成長的新動能。中華汽車新車效應延續將發威，9月NEW OUTLANDER進口搶市。法人看好裕隆及中華車第4季的營運表現。

裕隆總經理許國興表示，公司今年持續進行體質調整，上半年合併營業利益仍較去年同期成長9%，顯示改善策略已逐步發揮成效。展望下半年，裕隆將聚焦新車量產交付與外銷、能源事業擴張、資產活化及海外營運模式驗證四大方向。

裕隆上半年合併營業利益33.26億元，年增9.3%，在市場競爭加劇及轉投資事業影響下，透過生產體系最適化、成本結構調整及營運效率改善，本業獲利能力持續提升。惟受轉投資收益減少及非控制權益增加影響，上半年稅後純益5.21億元，年減5.6%，EPS為0.50元。

其中，電動車將是重要成長動能。裕隆已完成鴻華先進FOXTRON新車量產導入，並展開紐澳市場外銷車生產準備；下半年將持續推動FOXTRON Cavira量產交付，同時掌握三菱紐澳市場需求，擴大三義廠製造及外銷布局。

能源事業也逐步成形，表後儲能累計銷售規模已接近15MW，動力電池代工產能持續提升，並積極拓展能源工程EPC統包業務。裕隆表示，將持續推動儲能及能源工程案件落地，並承接下半年動力電池需求成長，擴大能源事業規模。

值得注意的是，台灣車市正快速轉向電動化。裕隆指出，今年上半年台灣新車市場約20.2萬輛，年增2%，其中燃油車衰退14%，純電車及油電混合車則分別成長60%及20%，兩者合計占比由去年同期38%提升至48%，市場結構明顯改變。

海外布局方面，裕隆在菲律賓市場已取得初步成果，首家加盟保修店正式開幕，市場反應優於預期，後續將進一步驗證並複製維修、能源及租賃等業務模式，提升海外事業獲利能力。

中華汽車上半年營運表現亮眼，合併營收180.57億元，年增10.1%；營業利益9.24億元，年增54%；歸屬母公司業主淨利17.43億元，年增31.1%，EPS達3.19元。

中華車副總經理錢經武分析，上半年受惠XFORCE及MG G50 PLUS上市，新車效應帶動總領牌台數年增3.9%，市占率由10.4%提升至10.6%，加上J SPACE Cossi新車上市，進一步挹注公司獲利。

展望第3季，中華汽車將以新車攻勢延續成長動能，NEW OUTLANDER預計9月進口導入，強化中型SUV產品競爭力。新車搭載48V BSG輕油電動力，並配備S-AWC四輪驅動系統、六種駕駛模式及完整Level 2 ADAS，從輕油電、座艙質感到全路況能力全面升級，瞄準中型SUV市場。

在台灣車市規模成長有限的環境下，中華汽車透過新車產品布局提高市占率，並持續強化產品競爭力，成為下半年本業成長的重要支撐。