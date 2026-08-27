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台塑新智能開拓永續航空燃油新原料 藻油通過 ISCC EU 國際驗證

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑新智能旗下澄灝公司研發之藻油取得ISCC EU國際永續性與碳驗證，為未來接軌永續航空燃油奠定關鍵基礎。台塑新智能總經理劉慧啟（右四）接受Bureau Veritas副總經理徐佩詩（左三）頒發ISCC EU證書。台塑新智能／提供
台塑新智能旗下澄灝公司研發之藻油取得ISCC EU國際永續性與碳驗證，為未來接軌永續航空燃油奠定關鍵基礎。台塑新智能總經理劉慧啟（右四）接受Bureau Veritas副總經理徐佩詩（左三）頒發ISCC EU證書。台塑新智能／提供

台塑新智能27日表示，公司布局永續能源迎來重要里程碑，旗下澄灝科技公司投入藻油技術研發，取得ISCC EU國際永續性與碳驗證，展現原料永續性與供應鏈可追溯管理能力。

台塑新智能指出，面對台灣2030年國籍航空永續航空燃油（SAF）使用量達5%的政策目標，台塑新智能以微藻開發國產SAF新興原料，提升供應穩定性與自主性，此次通過驗證為藻油接軌國際永續燃料供應鏈奠定關鍵基礎，加速產業化與市場應用。

台塑新智能暨台塑生醫董事長王瑞瑜表示，因應未來SAF需求成長，原料供應需朝多元路徑發展，台塑生醫將從循環經濟出發，回收廢食用油提煉為SAF原料；台塑新智能則以微藻技術開發可在地生產之生質原料，兩條路徑分別從既有資源循環與新興生質技術切入，各具優勢、相互補充，唯有多元並行，才能建立自主且具韌性的新世代SAF原料供應體系。

王瑞瑜指出，ISCC EU為歐盟認可的永續驗證制度，也是再生燃料原料進入歐洲SAF供應鏈的重要驗證機制，此次驗證範圍涵蓋微藻培育與藻油製造，並納入溫室氣體排放計算及相關管理機制驗證，使藻油開發從技術層面延伸至國際永續規範要求。後續將推進製程放大、生產效率提升與成本優化，由試製走向中試及量產驗證。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，微藻要真正走向SAF產業應用，關鍵在於產油效率、製程穩定性及規模化能力。澄灝已開發高效率產油藻株和異營發酵量產技術，透過自有培養條件及工業級模組化設計，藻體含油量可達50%至60%。目前500公升試製線已完成階段性量產配方及穩定性評估，產製藻油亦符合下游煉製端相關原料規格，顯示技術已從研發階段進一步具備實際SAF煉製應用基礎。

此次國際驗證由必維集團Bureau Veritas（BV）進行第三方稽核。BV副總經理徐佩詩表示，澄灝通過ISCC EU驗證，展現其於藻油技術研發與永續管理上的扎實成果，也反映台塑新智能推進新興生質原料產業化的積極布局，並與國際標準接軌。

台塑新智能表示，未來將持續結合台塑企業產業資源，推進微藻技術規模化與藻油產業化，強化從技術開發到市場應用的銜接，拓展新興生質原料的商業化發展，為航空淨零轉型提供更多元的選擇。

台塑 永續 供應鏈

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