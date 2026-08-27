Kōki,親搭星宇航空藝術機 感受飛行魅力張國煒親自導覽

星宇航空與日本當代藝術家空山基（Hajime Sorayama）跨界打造的 STARLUX AIRSORAYAMA 藝術機持續引發全球關注。身為AIRSORAYAMA形象大使的「Kōki,」，日前特別搭乘星宇航空航班到桃園國際機場，親眼欣賞這架融合機械美學與航空藝術的獨一無二作品，並由星宇航空張國煒董事長親自導覽，深入了解藝術機背後的設計理念。

Kōki,作為兼具國際舞台經驗的模特兒、女演員及作曲家，對於藝術領域也深感興趣，此次STARLUX AIRSORAYAMA宣傳影片拍攝期間是在綠幕環境中完成演出，當時尚未有機會親眼看見完成後的藝術機。隨著 AIRSORAYAMA 返抵桃園國際機場，Kōki, 特別安排此次旅程，希望親身感受這件結合航空科技與當代藝術的空中鉅作。

Kōki,此次旅程搭乘星宇航空往返，抵達桃園國際機場後，隨即前往星宇航空航機修護棚廠，一睹空山銀的風采。張國煒董事長更親自現身向Kōki, 分享AIRSORAYAMA計畫從發想到實現的歷程，並介紹空山基標誌性的元素如何與星宇航空品牌精神融合。Kōki, 也近距離欣賞機身細節，感受藝術家透過金屬質感、流線造型與前衛感設計所打造出的視覺震撼。Kōki, 表示：「在拍攝宣傳影片時，我只能透過想像感受AIRSORAYAMA，今天終於能站在真正的藝術機旁，感受到它所散發出的能量與細節，非常感動。這是一架結合藝術、設計與航空夢想的作品，很榮幸能成為其中的一部分。」

STARLUX AIRSORAYAMA計畫希望突破航空與藝術的界線，讓旅客在旅途中也能感受設計與美學帶來的驚喜。Kōki,作為形象大使，也藉由親身見證更加深刻感受到藝術機的獨特魅力，Kōki,也誠摯邀請旅客親自搭乘STARLUX AIRSORAYAMA，感受獨一無二的飛行體驗。

Kōki, 親搭星宇航空朝聖STARLUX AIRSORAYAMA

董事長張國煒親自導覽 邀旅客感受飛行魅力。星宇／提供