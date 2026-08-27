免疫功坊新藥 TE-8214研發成果登國際期刊 年底啟動二期臨床

免疫功坊27日宣布，該公司開發的長效型奧曲肽類似物TE-8214研發成果登上國際期刊；且在完成澳洲一期臨床後，目標今年第4季在台灣、澳洲同步啟動二期試驗。

免疫功坊為T-E Pharma 旗下公司，其新一代長效型奧曲肽類似物TE-8214近期研發成果，已正式發表於國際學術期刊《Frontiers in Endocrinology》，這是內分泌與代謝疾病領域具國際影響力的同儕審查期刊，涵蓋內分泌、代謝及相關疾病之基礎與臨床研究，長期刊載全球學術與醫藥團隊的重要研究成果。

該論文完整呈現 TE-8214 的創新藥物設計、非臨床研究結果，以及首次人體臨床試驗的安全性、耐受性及其治療潛力，為TE-8214後期臨床開發提供重要的科學依據。

TE-8214 是運用免疫功坊自主開發的「脂肪酸束（Fatty Acid Bundle）」平台技術所研發的長效型奧曲肽類似物。透過創新的分子設計，將脂肪酸束修飾於奧曲肽分子上，使TE-8214在延長體內作用時間的同時，仍維持良好的水溶性。

相較於傳統長效型奧曲肽需依賴高黏稠度微粒或凝膠的緩釋設計，TE-8214 採取全新長效化策略，直接透過分子本身的藥物設計延長在體內的作用時間。此外，TE-8214的水溶液特性允許使用細針皮下注射，有望大幅改善傳統緩釋製劑常見的注射部位反應 (如疼痛或結節)，提供患者更友善、便利的給藥新選擇。

TE-8214 Phase 1 臨床試驗已於澳洲完成，研究結果顯示，TE-8214 整體具有良好的安全性與耐受性，治療相關的不良反應主要為輕微且可耐受的胃腸道症狀，未觀察到任何藥物相關的嚴重不良事件。值得注意的是，TE-8214 在注射部位的耐受性表現良好。接受 TE-8214 的受試者未觀察到明顯的注射部位疼痛或結節，進一步印證水溶液劑型的設計優勢。

除了安全性與注射耐受性之外，公司亦觀察到在Phase 1 試驗的高劑量組 (2 mg 及 4 mg) 合計12名接受 TE-8214 的受試者中，有 10 名 (83%) 達到類胰島素生長因子-1 (insulin-like growth factor-1, IGF-1) 下降超過 20% 的效果。此結果與先前非臨床研究所觀察到的長效藥理作用相互呼應。非臨床研究顯示，TE-8214 可在不同動物模型中持續抑制血清素 (serotonin)、生長激素 (growth hormone, GH) 及IGF-1等相關生化指標，支持其長效作用特性。

此次研究成果獲國際期刊《Frontiers in Endocrinology》正式發表，代表 TE-8214 的開發已由早期技術驗證進入人體臨床數據支持，並經國際同儕審查程序肯定，為後續臨床開發奠定重要的科學基礎。

免疫功坊表示，TE-8214 的核心差異化優勢不僅在於延長奧曲肽的作用時間，更在於透過不同於傳統緩釋劑型的藥物設計與製劑策略，達到兼顧長效作用、水溶液皮下注射便利性及注射部位耐受性等優點。

TE-8214 主要鎖定肢端肥大症 (acromegaly) 及神經內分泌腫瘤 (neuroendocrine tumors, NETs) 等適應症。雖然現有奧曲肽及其他生長抑素類似物 (somatostatin analogs) 已廣泛應用於相關疾病治療，但在製劑黏稠度與注射體驗上仍存在高度未滿足的醫療需求。

目前，TE-8214的Phase 2臨床試驗預計在2026年第4於澳洲、台灣同步啟動，進一步於患者族群中評估其療效、安全性及給藥策略。免疫功坊將持續推進 TE-8214 的臨床開發布局，並積極探索國際合作及全球市場開發機會，期望透過創新的長效化設計與水溶液型皮下注射策略，為全球患者提供更便利且具差異化優勢的治療選擇。