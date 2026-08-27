AI 重塑 ESG 揭露與資本市場溝通

生成式 AI 快速普及，ESG 揭露規範同步趨嚴，企業如何讓永續數據既可信、又能被資本市場看懂，成為當前一大課題。WritePath 寫意達、意藍資訊（6925）、S&P Global Energy 與寬量國際四方，於8月21日在台北合辦【可信數據，永續價值：AI 驅動 ESG 揭露與資本市場溝通】專題研討會，聚焦一個共同命題：ESG 揭露、AI 數據應用與資本市場溝通並非各自獨立，而是環環相扣的同一條價值鏈。

資本市場評估企業的方式，正在發生結構性轉變。投資人不只看財報呈現的過去績效，更在意企業未來的成長動能；永續與非財務資訊，也因此從過去的「加分項」，逐漸成為左右企業估值的「必要項」。

揭露規範走向「合理確信」 治理須內建於日常

WritePath 寫意達營運長陳志承說明，隨著歐盟 CSRD 與國際 IFRS S1/S2 上路，永續資訊已提升至財報等級，揭露要求也將從現行的「有限確信」逐步走向等同財務審計的「合理確信」。陳營運長表示，企業需要的已不只是在報告書後附上一頁第三方查核，而是把合規從交件前的最後一關，轉為內建於日常作業、可供追溯的治理能力。

為此，WritePath 推出一站式的永續資訊管理與報告編製平台 Enterprise，讓跨部門的資料蒐集、審核與稽核軌跡集中可控，並推出無幻覺、有權責的AI設計，讓企業在可控環境下使用AI處理報告內容和數據。

WritePath 執行長金超群補充，永續報告的意義不在應付法規交差，而是企業每天累積的「永續損益」；即便 AI 能自動產出報告，權責歸屬與「由人把關(human in the loop)」仍是無法被取代的核心。而扎實的資料治理，將是企業未來高效銜接 CSA 等國際評鑑的第一步。

資料可信度決定 AI 成效 知識庫為關鍵基礎

意藍資訊創辦人暨總經理、臺灣大學資訊管理系兼任助理教授楊立偉表示，S&P 500 企業市值已有逾九成來自品牌、專利、治理等無形資產，投資人也日益倚賴財報以外的非傳統資料來判斷一家公司。楊總經理認為，企業最重要的能力，是主動定義並持續傳遞真正的「關鍵資訊」，也就是未來三到五年的成長機會與策略布局。

不過這些關鍵資訊多半散落在重訊、公告、裁罰與新聞當中，企業若直接讓 AI 上網抓取，來源未必可靠。楊立偉指出，較穩健的作法是讓大型語言模型負責推理、由可信的知識庫負責事實。以意藍的財經商情知識庫為例，透過長期監控並比對公開資訊進行交叉查核，並可經由 API 與 MCP 介面供大型語言模型調用；企業取得的每一則分析，都能回溯 AI 的查詢來源與推理過程，讓結果可查證、可信賴。

國際評級納入 AI 治理 CSA 永續數據成溝通共同語言

S&P Global Energy 大中華區永續發展客戶關係總監張睿哲表示，市場討論 ESG 評級時常聚焦分數與排名，但分數只是最終呈現，背後結構化、可供決策的永續數據，才是真正的價值所在。張總監說明，S&P Global CSA（企業永續評估）協助投資人取得即時、標準化且可比較的資料，也讓企業更清楚該揭露什麼、投資人關心什麼，並鼓勵企業及早參與、及早被市場看見。

張總監並指出，S&P Global CSA 已在二○二六年方法學將「Responsible AI」納入評估，看重的是AI 治理政策與承諾，檢視企業是否制定了「負責任使用 AI」的政策，內容是否涵蓋關鍵的風險管控面向，且該政策是否已獲得董事會或高階經營層的正式核准，以確保其符合新興的法規與倫理標準。同時，也關注負責任 AI 計畫的落實，企業必須確保科技部署不會加劇偏見或侵犯隱私。透過檢視企業的「負責任 AI 計畫」，強調在科技發展中納入倫理與環境考量，建立具備「當責」與「透明度」的企業文化，贏得利害關係人的信任。張總監也表示，各國政府與國際機構陸續推出 AI 監管法規，許多國際大型投資機構，也已要求被投資企業揭露 AI 風險治理能力。

從評級到資本市場 企業永續表現須主動溝通

三場專題之後的座談，由寬量國際創辦人暨執行長李鴻基主持，從資本市場角度延續討論。李執行長表示，寬量協助企業做的不只是永續報告書輔導，而是從企業本身出發，整合資源、提升市場價值；ESG 的政策風向或有變化，但資本市場與主管機關對永續表現的重視並未動搖。

寬量國際 ESG 顧問莊琬婷觀察，AI 時代資金明顯向 AI、半導體及其供應鏈集中，已有傳統產業龍頭重新形塑自身的資本市場定位；被動資金與 ETF 也逐漸以國際評級表現作為選股依據。莊琬婷認為，企業有計畫地參與國際權威 ESG 評級，是建立可比較、可驗證市場訊號、並與投資人有效溝通的重要一步。

從可信的 AI 數據、內建於日常的 ESG 治理，到與資本市場的溝通，這場研討會把國際評級機構、永續數據與企業端解決方案聚在同一場，完整串起一條永續價值鏈。ESG 的目的不在於完成一本報告，而在於讓企業創造的價值真正被投資人、評級機構與市場理解與肯定；AI 能加快資訊處理，但唯有可信的資料、完善的治理與有效的揭露，才能讓這些努力轉化為資本市場看得見的價值。