資誠新創加速器第八屆啟動 12家潛力新創入選

資誠創業成長加速器第八屆新創輔導計畫正式啟動，共有12家新創企業入選，橫跨ESG、材料科技、智慧生活及生技醫療等領域。資誠表示，面對AI快速發展、氣候變遷及高齡化等趨勢，新創企業既面臨挑戰，也迎來新的市場機會，加速器將透過財務、稅務、法律及管理顧問等資源，協助新創加快產品落地及企業成長。

資誠創業成長加速器8月26日啟動第八屆新創輔導計畫，經過交流與徵選後，選出12家具發展潛力的新創企業。本次活動也邀集全國創新創業總會、遠傳電信及Amazon Web Services（AWS）等新創生態圈夥伴，分享各自可提供新創團隊的資源。

資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳表示，AI技術蓬勃發展，加上氣候變遷、高齡化等多重因素，為新創企業帶來前所未有的挑戰與機會，包括生技醫療、電子商務及永續等領域，都迫切需要新的解決方案。

資誠指出，創業成長加速器至今已培育91家新創企業，並結合財務、稅務、法律及管理顧問等服務，依照不同新創企業的實際需求，提供一對一諮詢及客製化輔導計畫。同時透過與政府單位、創育機構及投資人合作，協助新創串接外部資源。

全國創新創業總會高級專員張銀峻分享，總會透過整合中央、地方政府及產學研資源，協助創業團隊及中小企業成長。遠傳電信資訊暨數位轉型科技群前瞻產業創新中心協理張嘉容則表示，遠傳協助新創進行技術應用及場域實證，並串接企業客戶、產業夥伴及國內外合作資源，讓新創解決方案更快進入實際商業場域。

AWS則介紹生成式AI開發工具Kiro與Amazon Quick，以及針對新創提供的專屬計畫及支援，希望協助新創團隊加快產品開發與市場拓展。

本屆入選的12家新創企業涵蓋不同領域，包括以開發無需玻片數位影像平台為目標的「介觀生醫」、開發吸收式快速止血粉的「安美洛生醫」、研發綠色永續新型複合材料的「先進材」，以及整合化工、塗層自動機器人與Edge AI檢測及數據技術的「加加減減」。

其他入選企業還包括打造商業漁業人工智慧無人機的「Valtec」、結合營養數據與健康生活的寵物品牌「小犬威力」、建構個人健康整合平台的「好命生醫」、專注萬能抗體鎖技術的「碩準生技」、投入液態切片創新技術的「奇技生命」、推出raingo共享傘服務的「樂眾」、整合AI科技與B2B不動產應用的「方睿」，以及長期投入長照輔具研發的「全能照護」。

資誠創新創業服務協同主持會計師吳仁杰表示，過去一年團隊持續替新創創造交流及媒合機會，已協助加速器新創與37家企業及創投媒合，並與12家新創圈夥伴合作舉辦43場活動與課程，累計提供170次新創輔導。未來將持續串聯投資人與新創團隊，擴大交流及合作機會。