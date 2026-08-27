《台灣航港新視野》8月號發布 聚焦風電產業關聯發展

航港局、財團法人驗船中心與台灣港務股份有限公司合辦的《台灣航港新視野》期刊115年8月號期別，於今(27)日正式於三方官方網站同時發布。以「臺灣航港與風電產業的關聯發展」為議題主軸，呼應國際淨零減排政策，並透過6大單元的深度報導，完整呈現我國離岸風電推動成果；說明我國如何在兼顧海運發展與安全的同時，建構具備國際競爭力的離岸風電海事環境，進而落實海洋國家永續治理的願景。

航港局長葉協隆指出，為扣合議題主軸，8月號期刊「航港焦點」單元特別採訪台船環海風電工程股份有限公司董事長曾國正，深入報導由臺灣自主建造、施工效率極佳的海事工程浮吊船「環海翡翠輪」，與其優秀的本土施工團隊，展現臺灣已具備完整的海事工程自主能量，為我國能源轉型奠定堅實的基礎。

同時，該單元也揭露航港局、港務公司與驗船中心為支援離岸風電的長遠規劃所進行的緊密協作；航港局透過行政革新，不僅優化了外籍工作船的審查流程，更因應風電實務需求，重新定義船員航行工時，以兼顧工程效率與勞動權益；港務公司針對風機大型化趨勢，積極布局臺灣港群的服務與業務支援；驗船中心則專注提升檢驗量能，投入離岸風場專案驗證及海事保證鑑定，落實關鍵技術的在地紮根。

本期也邀請昱能海事股份有限公司副董事長丁漢利、大三商航運股份有限公司董事林子傑及臺灣港務股份有限公司助理副總經理兼任高雄港務分公司總工程司鄭智文等3位專家，以深入淺出的專業解析，於「名家論壇」單元中分享海事工程與離岸風電工作船的安全監理與運維實務，以及因應極端氣候下的科技減災作為。

而在「走進航港人的世界」單元中，更收錄了彰化離岸風場VTS中心蔡學萱經理的專訪內容，以第一線守護者的視角，紀錄24小時不間斷監控風場水域的日常，讓讀者能認識這群默默付出的無名英雄，並見證那份守護海洋安全的堅定力量。

航港局說明，《台灣航港新視野》8月號已於三方官網上架 ，將有助各界掌握最新航港脈動，並共同見證臺灣在航港產業與綠能開發深度串聯下，所開創的海洋國家永續新篇章。