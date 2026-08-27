928檔回來了？北台推案量增16% 專家：小心啊

住展雜誌統計今年北台灣928檔期推案量，約1165億元，較去年同期增加162億元，增幅16%。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，推案量回升原由有二，一是有一延再延不得不推的案子，另一是有新重劃區初登場，後續是新案帶動得以改善市況，還是賣壓加劇，變數依然難料。

觀察各縣市表現，桃園市此次量能超越新北市，名列第一，估推501億元，中壢區青埔與蘆竹區大竹地帶分別有寶佳、皇普建設推出新案，總銷約六、七十億元。

陳炳辰表示，桃園市為北台灣投資重鎮，當前深受投資氛圍消散之苦，窘境未解，供給量增加，必須小心謹慎看待。

新北市預估推出442億元案量，雖然不比桃園市，但也較去年同期多，還有北台灣唯一百億大案在泰山區由愛山林建設推出。三重區、中和區則有茂德與漢皇建設案來到五、六十億元案量。

陳炳辰表示，新北自住需求穩定，不少個案在價量面表現恆溫，讓特定大建商在機能地段嘗試進場，特別是同樣有新的重劃區中和區秀朗北側重劃區見新案大舉公開，提振檔期聲勢。

台北市估推175億元，比去年少了100多億元，沒有百億元案，不少總銷僅十多億元，目前首都推案因價格高，線上案去化緩慢，建商低調保守。

新竹地區只有21億元的新案量，新竹地區上半年陸續亮相數個百億案，但大環境尚處於黑暗期，目前熱區還在消化先前的大案量體，還有更多二線房市狀態持續低迷，休兵觀望成為一致共識。

陳炳辰表示，今年上半年北台灣新案量年減3成6，最後一檔928檔建商大拜拜回溫有限，全年是否能維持兆元案量，有待觀察，若跌破將讓預售市場回到十年前規模。