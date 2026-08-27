建商不等了！北台灣928檔期推案量重返千億元 桃園逆襲奪冠

住展雜誌統計今年北台灣房市928檔期推案預估量，共約1,165.3億元，比起去年同期增加了162.4億元，年增16.2%，也優於2024年央行9月的第七波打炒房政策與限貸情勢，不過案量仍屬低檔，成長乃因過去兩年狀態太慘烈。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，如今並未有直接利多刺激房市轉機，數據呈現上一方面還是有一延再延不得不推所產生的延推案量，另一方面則有部分新的重劃區初登場推案造就量體。後續是新案帶動得以改善市況，還是賣壓加劇，變數依然難料。

觀察各縣市表現，桃園市此次量能超越全台住宅市場一哥新北市，預估推案量501.5億元，也比去年同期成長，主要中壢區青埔與蘆竹區大竹地帶分別有寶佳、皇普建設指標新案總銷在60~70億元，其中中壢區佔了近一半的推案數，其房市熱區特性讓各案量多在數十億元，更因相對新興地帶體育園區亮相，新案初生之犢不畏虎上場，遂使結果顯眼。

不過，陳炳辰指出，桃園市為北台灣投資重鎮，當前深受投資氛圍消散之苦，窘境未解，供給量增亦有延推案導致，或得謹慎看待。

新北市預估推案量442億元，雖然不比桃園市，但也較去年同期成長，還有北台灣唯一百億大案在泰山區由愛山林建設推出，三重區、中和區又有茂德與漢皇建設案來到50、60億元案量，均加以拉抬。

以雙北房市來說，新北市買盤組成更多符合當前主流的自住族群，不少個案在價量面逆勢恆溫，讓特定大建商在機能地段嘗試進場，特別是同樣有新的重劃區中和區秀朗北側重劃區見新案大舉公開，提振檔期聲勢。

台北市預估推案量175.8億元，比去年少了100多億元，沒有推出百億元案，能有50多億元的僅全陽建設在中正區的新案，餘皆未及此水位，不少僅十多億元的總銷量，首都推案今年狀況相當黯淡，房價高而使線上案去化緩慢，建商低調保守不意外。

新竹地區只有21億元的新案量，淪為基隆、宜蘭地區等級，檢視新竹地區在上半年陸續亮相數個百億案，且價量績效不錯，但畢竟大環境尚處於黑暗期，推案高峰走完就可能無以為繼，與前幾個檔期比較，印證此階段火力全消，眼下當地熱區還在消化先前的大案量體，還有更多二線房市狀態持續低迷，休兵觀望成為一致共識。

陳炳辰表示，今年上半年北台灣新案量年減36％，最後一檔建商大拜拜回溫有限，在雙北的松山區、中永和區、新店區、林口區，與桃竹的龜山區、中壢區、東區、寶山鄉等地尚有指標案欲推還休，勢必成為北台灣全年推案量維持兆元量能關鍵，跌破的話則讓預售市場回落十年前，只得期待終於沒有選舉因素干擾的2027年，在政策面是否迎來較無包袱的調整，讓房市有起死回生的轉機。

資料來源：住展雜誌