由雙橡園開發長期推動、專為住戶量身打造的「2026灣聲七夕音樂節」，即日起至8月23日在台中頂級餐飲地標「頂粵吉品－星光盛宴大殿」盛大登場。這場不對外售票的專屬藝文饗宴，自啟動以來已邁入第六年，累計吸引逾萬名住戶熱烈迴響。

不僅展現雙橡園長期深耕在地文化、以款待精神回饋住戶的初心，更成為中台灣層峰人士指名的年度藝文盛會與交流殿堂。

雙橡園開發深耕在地22年，始終秉持「建築、藝術、優生活」的核心理念，積極投入各類藝文活動與健康運動賽事，至今已邁向第23年。

從早期的秋紅谷音樂祭、仲夏夜之夢、NTSO星空音樂會、十面埋伏、悟空，到近年推廣的全齡超慢跑，以及連續六年攜手灣聲樂團與頂粵吉品共同創作的「灣聲七夕音樂節」，皆展現其推動城市藝術風氣，扎根在地文化的實際行動。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，雙橡園期盼帶給住戶的不僅是好的建築作品，更是一種有溫度、有品味的生活型態。七夕象徵著相聚與陪伴，連續六年攜手灣聲樂團打造中台灣專屬七夕音樂節，實踐品牌最真誠的初衷。

透過與各領域頂尖團隊合作，將國際級的視聽體驗帶進台中，讓住戶在浪漫佳節裡，不用出國或遠行，就能與重要的人共享美好時光，讓藝術真正融入日常，為這座城市注入更豐厚的人文底蘊。

作為連續六年的演出主場，頂粵吉品星光盛宴大殿以國際級規格迎接音樂響宴。場域配備擁有全台宴會廳最高規格的673吋P1.5 LED 8K巨型螢幕與沉浸式光影設計。

Bose Professional世界級專業音響系統，能細膩呈現弦樂與人聲的豐富層次，及義大利籍音響聲學家 Michele Paciulli客製專屬音場，精準重現如同國家音樂廳般的頂級聽覺體驗。

開演前的迎賓及中場休息，現場更提供頂粵吉品精心準備的精緻點心，與太白酒窖侍酒師特調飲品，讓賓客在悠揚樂音與優雅氛圍中展開浪漫序曲。

本屆音樂節在展演內容上更具深厚文化意涵。榮獲高雄藝文界最高榮譽「2026高雄文藝獎」的灣聲樂團音樂總監李哲藝，與2010年獲獎的父親李武男，共同寫下相隔16年一門雙傑的音樂史佳話。

今年規劃兩大展演主題，在「愛的溫度，剛剛好」專場中，特別邀請榮獲金曲、金馬、金鐘三金得主陳明章擔任共演貴賓，獻上經典《阮上愛的玫瑰花》、《溫泉鄉的交杯酒》與《酒家菜》，用獨創月琴弦音交織灣聲古典編制，打造一場「可以被聽見、也可以被品嚐」的愛情體驗，同時展現土地與時光的溫度。

另一主題「金曲盛宴」，則精選自1990年金曲獎創立以來的歷年跨世代代表作品，透過古典交響語彙與現場導聆重新詮釋，喚起觀眾心中共同走過的動人回憶。

灣聲樂團秉持向世界傳遞台灣聲音的理念，繼2024年登上日本三得利音樂廳後，今年10月即將踏上歐洲四大古典音樂殿堂，前往維也納金色大廳、布拉格史麥塔納音樂廳、德勒斯登文化宮及柏林愛樂廳展開巡演。

本次2026灣聲七夕音樂節作為歐洲巡演前的重要行前音樂會，將世界級舞台回歸城市核心，讓雙橡園住戶在最貼近的距離下，共同見證走向國際的台灣經典樂章，為城市注入充沛的藝文能量與人文風采。

雙橡園開發攜手灣聲樂團6年吸引逾萬人參與 ，締造中台灣層峰藝文盛典。業者／提供