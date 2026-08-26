第18屆「上銀智慧機器手實作競賽」圓滿落幕 得獎名單揭曉

由上銀科技（2049）主辦的第18屆「上銀智慧機器手實作競賽」圓滿落幕，得獎名單也正式揭曉。其中，實作競賽撞球組冠軍為國立虎尾科技大學「無蟹可吉」隊、應用組冠軍為國立臺灣科技大學「蓋章批准」隊，各獲得10萬元獎金。

第18屆「上銀智慧機器手實作競賽」於8月19至22日，一連四天在南港展覽館熱鬧登場，大專院校 「應用組與撞球組」報名共41隊、218人次，經複賽與決賽評選後，共有9組隊伍、30人次獲獎。

技職組「智慧堆疊與智動創造」報名共78隊、390人次參賽，經複賽與決賽評選後，共有42組隊伍、140人次獲獎。而第1屆至18屆累計參賽隊伍1,017組、5,173人次，得獎隊伍322組、1,800人次。

面對全球AI（人工智慧）與機器人快速發展的新時代，從智慧工廠、半導體製造，到物流搬運與人形機器人，上銀科技透過舉辦智慧機器手實作競賽，提供年輕學子實際動手做、勇於創新的舞台，讓同學們在競賽中展現創意、累積技術實力、問題解決能力與團隊合作經驗，為台灣智慧製造、自動化與機器人產業培育更多關鍵人才。

上銀科技2008年創辦「上銀智慧機器手實作競賽」，18年來已有超過5,000人次參與，許多參賽校友更投入智慧製造、自動化與機器人相關產業，持續為台灣產業發展貢獻力量，進一步帶動智慧自動化與機器人產業蓬勃發展。

比賽第一天，上銀科技董事長卓文恒特別到比賽現場，為參賽同學加油打氣。卓文恒表示，今年「智慧撞球」競賽將球檯擴大為原來的兩倍，競賽難度大幅提升，同學們仍展現優異的應變能力與技術實力，決賽甚至進入延長賽，顯示各隊實力相當接近。

他恭喜得獎隊伍的優異表現，也鼓勵未獲獎隊伍透過競賽與觀摩交流持續學習成長，並感謝各校師生踴躍參與本屆競賽，期許同學將競賽經驗應用於未來學習及職涯發展。

評審委員、國立陽明交通大學教授宋開泰表示，上銀智慧機器手實作競賽自第15屆增設「評審特別獎」以來，持續鼓勵具備學習熱忱、良好態度及發展潛力的同學。

今年獲獎的逢甲大學「我的卡皮巴拉在旋轉」隊伍，在面對困難與挑戰時仍堅持到底，並主動協助其他隊伍，充分展現競賽精神。宋開泰也建議，未來參賽隊伍可朝快速校正與智慧演算法方向持續精進技術。

比賽第二天由上銀科技執行副總林明堯擔任頒獎人。林明堯表示，「智慧搬運」以晶圓移載情境為設計概念，考驗學生在末端機構設計、精密定位、安全穩定及作業效率等面向的整合能力。他指出，優秀的晶圓移載設備應能讓使用者感受不到它的存在，背後仰賴完善的設備設計與流程規劃。

他並勉勵同學透過競賽驗證理論、累積實作經驗，持續精進工程專業能力；未完成的目標明年再來完成，未獲獎的隊伍明年再來挑戰，得獎隊伍也歡迎再次參賽、挑戰衛冕。

比賽第三天由台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一擔任頒獎人。絲國一表示，「智慧堆疊」在機器人產業，尤其是物流與倉儲應用領域具有重要地位。他並以自身參加鋼琴比賽的經驗勉勵同學，競賽不僅是成績的競逐，更是學習與成長的過程，期許大家從挑戰中培養興趣並累積經驗。

絲國一也感謝上銀科技長期投入機器人教育推廣，促成台灣機器人產學聯盟成立，上銀已捐贈105台機器手臂供學校教學使用，總價值超過4,000萬元，並與TAIROA合作促成教育部工科賽新增第29職種「機器手臂技術」，共同推動台灣機器人教育扎根。

評審委員、城市科大副教授沈混源表示，本屆參賽同學展現出自我學習、問題解決與創新實作能力，令人印象深刻。評審特別獎則表揚展現不同創意、勇於嘗試且堅持到底的隊伍。

他勉勵同學不要因一次競賽結果而氣餒，而應珍惜參賽過程中的學習與成長，累積未來持續精進的能量。

比賽最後一天由上銀科技總經理蔡惠卿擔任頒獎人。蔡惠卿表示，「智動創造」結合機電整合、程式邏輯、AI技術與毛筆書寫，展現科技與藝術跨域融合的可能性。

她勉勵學生享受學習與競賽歷程，將過程中累積的經驗轉化為持續成長的養分，並歡迎參賽同學提出建議與回饋，共同讓上銀智慧機器手實作競賽持續精進、愈辦愈好。

智慧撞球實作競賽。上銀提供