統一超攜手16品牌 展現綠實力

二○二六第五屆亞太永續博覽會今日登場，統一超商以「廢力！」為主題串聯永續生態圈，集合7-ELEVEN、星巴克、統一速達、德記洋行、統一資訊等關係企業，並首次連結社會企業、關鍵供應鏈等十六個品牌聯展，透過魚菜共生新農法、咖啡渣再生、rPET循環包材等展演「循環成新、永續鍛金」資源再生綠實力，是今年單一企業品牌規模最大展區。

呼應環境部「資源循環雙法」，統一超商超前布局循環經濟，讓產品生命周期結束後，能回到供應鏈中再次循環使用，以「循環成新、永續鍛金」為理念，達成節能減廢、產銷永續，落實綠色營運目標，持續創造永續影響力。

統一超表示，「廢力！」為今年策展主題，7-ELEVEN於展場規畫魚菜共生新農法體驗、人工智慧（ＡＩ）永續商品互動、咖啡渣再利用的永續商品展、以咖啡渣為部分原料製作全新門市制服等，更準備了小小店長永續制服讓小朋友能在現場體驗，期能透過體驗性（Experience）、娛樂性（Entertainment）、教育性（Education）的３Ｅ體驗，讓循環永續體驗更容易。

統一超商好鄰居文教基金會首次以「嶼+人共鳴」為策展主題，邀請來自新竹、花蓮、雲林、金門、馬祖等地共八組社會企業青年團隊共同聯展，展現島嶼土地與在地物產的豐沛生命力，三天活動規畫商品展演與青年團隊分享等活動，地方創生由此共鳴，永續同行。