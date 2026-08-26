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中陽集團把樂園搬進兒童之家 陪伴兒童歡度暑假

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中陽集團攜手旗下異想新樂園走進衛生福利部中區兒童之家，陪伴孩子們歡度暑假。業者提供
中陽集團攜手旗下異想新樂園走進衛生福利部中區兒童之家，陪伴孩子們歡度暑假。業者提供

暑假就是要開心玩、盡情笑！中陽集團攜手旗下異想新樂園，將樂園的歡樂與活力帶進衛生福利部中區兒童之家，陪伴20名兒童之家孩子度過充滿笑聲與驚喜的暑假午後，讓孩子不用出門，在熟悉的生活環境中也能享受專屬「暑假同樂會」。

活動一開始，樂園姐姐登場就炒熱現場氣氛，帶著孩子們伸伸手、動動腳，跟著音樂大方跳起來。原本有些靦腆的孩子，在音樂與帶動下逐漸放開來，現場充滿歡笑與活力。隨著樂園吉祥物驚喜登場，氣氛更達到高潮，孩子們開心揮手、互動並留下大合照，讓兒童之家變成熱鬧的小小遊樂場。

中陽集團策略營運處處長張聞雨也親自參與活動，與孩子們一起唱跳、互動，鼓勵大家勇敢參與。張聞雨說，集團長期關注兒童與公益議題，希望透過實際行動把歡樂送到孩子身邊。

暑假是孩子期待已久的假期，希望這次不只是準備禮物，而是親自陪孩子一起玩、一起笑，也透過閱讀與陪伴，讓孩子感受到有人關心、陪伴，讓公益不只是一次性的捐贈，而是一段真實的互動與美好回憶。

除了歡樂活動，中陽集團也特別準備212本兒童書籍捐贈給中區兒童之家，讓閱讀成為一份可以延續的暑假禮物。書籍內容豐富多元，包括有「怪傑佐羅力」系列、「神奇柑仔店」、SEL自我覺察繪本、「威利在哪裡？」等，從冒險故事、想像世界到情緒與自我探索，陪伴孩子在活動結束後繼續閱讀與探索。

「遊戲點亮當下的笑臉，閱讀能為孩子們鋪一條路，通往更廣闊的世界與更豐富的內心。」張聞雨表示，希望孩子除了玩得開心，也能找到自己喜歡的故事，透過閱讀探索不同世界。此次捐贈的不只是書本，更希望將閱讀的習慣與陪伴的心意留在兒童之家。

此外，活動也將「異想新樂園運動季」精神帶進兒童之家，安排團康遊戲，鼓勵孩子一起動起來、彼此合作，在遊戲中培養團隊默契。現場並準備運動毛巾、吉祥物造型氣球及濕紙巾等小禮物，讓孩子帶回滿滿的暑假驚喜。

活動最後則安排玉米積木創意手作，讓孩子從熱力唱跳轉換成靜態創作。大家發揮想像力組合積木，有的認真研究、有的互相討論，完成作品後開心分享，從動態遊戲到靜態創作，再加上閱讀資源的陪伴，讓活動多了專注、成就感與想像力。

衛福部中區兒童之家指出，中區兒童之家目前安置近百名家庭失能的兒童及少年，一般來說，這些兒童的原生家庭平時要讓孩子溫飽及穩定讀書都有困難，更別說可利用暑假期間帶孩子去遊樂園。

這次中陽集團將樂園活動帶進兒家，更捐贈了200多本書籍與繪本給孩子，社會企業透過這樣的活動安排，對機構孩子來說相當有意義，讓孩子感受歡樂氣氛，並度過充實的暑假。

中陽集團表示，有時一場陪伴、一段一起唱跳的時間，甚至是一本能反覆閱讀的書，就能為孩子留下美好回憶。此次走進中區兒童之家，就是希望讓孩子在熟悉、安全的環境中享受暑假歡樂，同時將閱讀資源帶進生活，讓陪伴不因活動結束而停止。

展望未來，集團也將持續投入兒童關懷與公益行動，透過遊戲、閱讀與陪伴，讓更多孩子感受到社會溫暖，把每一次相遇都化為值得珍藏的成長回憶。

中陽集團創立於1980年，始於建築本業，並跨足營造、零售量販、藝術文創、親子育樂等領域，旗下品牌包括中陽建設、勤立營建、大買家量販店、大買家網路量販店、中陽文藝、異想新樂園、Ashine等。

中陽集團策略營運處長張聞雨(左)代表集團接受中區兒童之家致贈感謝狀。業者提供
中陽集團策略營運處長張聞雨(左)代表集團接受中區兒童之家致贈感謝狀。業者提供

吉祥物 陪伴 暑假

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