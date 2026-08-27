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中華資安技術 奪得國際大獎

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
中華資安總經理洪進福。 中華資安／提供
中華資安總經理洪進福。 中華資安／提供

中華資安（7765）再度獲得國際顧問公司Frost & Sullivan肯定，榮膺2026台灣年度最佳資安服務公司，是國內唯一連續六年獲得此項殊榮。Frost & Sullivan特別肯定中華資安持續投入技術創新，自主研發AI資安監控、威脅獵捕與AI治理，以及全方位高品質的託管服務與專業諮詢，協助企業加速數位轉型並強化資安防禦。

因應AI時代的新型態威脅，中華資安將自主AI技術整合至SOC服務的資安風險管理平台，支援即時威脅偵測、事件分析及自動化報告，協助資安團隊快速判斷事件風險與處理優先順序，提升調查及應變效率。同時，中華資安亦提供AI應用安全檢測及AI健診服務，針對提示詞注入、模型操控與敏感資訊揭露等風險進行檢測，並從治理機制、作業控制及技術防護等面向提出改善建議。

此外，中華資安自主研發的AI Archway（AI安檢通道），著眼於企業導入AI衍生的風險，協助企業集中掌握未授權Shadow AI使用情形；強化資料外洩防護，員工看原文、AI看遮罩，並依企業專屬機密訓練DLP模型；並強化政策執行及GDPR或個資法等法遵監控，讓企業可以安全地使用AI。

中華資安總經理洪進福對Frost & Sullivan的肯定表示感謝，也補充說明除持續保持資安專業技術領先，中華資安更積極投入AI創新，整合專業與技術，用AI賦能資安，用AI創新技術升級資安專業服務，提供更好的解決方案給所有客戶。

除技術創新外，Frost & Sullivan亦高度肯定中華資安的服務品質與客戶關係經營。中華資安服務客戶包括政府機構、金融機構、半導體製造商和其他關鍵行業的客戶，提供的大規模網路安全部署服務，客戶續約率超過九成，並透過定期蒐集回饋、持續優化服務及主動溝通關懷，確保資安解決方案能隨客戶業務需求與威脅情勢持續演進。

資安 監控 中華資安

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