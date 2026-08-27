中華電「心頻寬」 提供多元照護

台灣已於2025年邁入超高齡社會，為因應高齡化、少子化及工作壓力增加等趨勢，中華電信（2412）秉持「照顧員工，也照顧員工家庭」理念，結合ESG核心精神，透過單位主動關懷、健康管理師專業介入及外部資源連結，建構完善的家庭照顧與心理支持網絡，協助員工及家庭度過照顧困境，打造「中華5G心頻寬 伴你照護不孤單」，提供多元照顧支持系統。

因應高齡化社會及家庭照顧需求日益增加，中華電信指出，積極推動數位健康照護服務，打造「智慧健檢AI客服v3」平台，提供全天候健康檢查資訊查詢與即時服務；同時建置「壯世守護」專網，整合中高齡照護及家庭照顧資源。並與「中華民國家庭照顧者關懷總會」合作推動中高齡服務計畫，連結長照、家庭與社區支持系統，建立完善照顧支持網絡，協助員工在工作與家庭照顧間取得平衡，持續以科技創新結合人本關懷，打造有溫度、具韌性的幸福職場。

除深耕員工協助方案（EAP）逾19年外，中華電信表示，近年更積極強化心理健康照護資源，自2025年起於台北、台中及高雄建置心理師駐點諮詢服務，並於今年逐步擴展至全區，讓員工能獲得更即時且便利的專業心理支持。

同時，中華電信攜手EAP專業機構「宇聯管理顧問有限公司」推出「五代同堂全齡照護」計畫，聚焦跨世代溝通、家庭照顧、職涯發展與身心健康等議題，提供不同階段需求的支持服務。透過多元的照護資源，協助員工兼顧工作與家庭生活，展現企業對員工福祉、家庭支持及永續發展的長期承諾。

中華電信強調，全面深化DEI（多元、平等、共融）推動策略，致力協助員工於「自我、工作、家庭」三大面向取得平衡，透過持續創新與資源整合，打造兼顧健康、照護與心理支持的永續職場，實踐「照顧員工，也照顧員工家庭」的承諾，讓每位員工在人生不同階段都能獲得適切支持。