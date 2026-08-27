銅價飆新高！線纜業三強手握大單 受惠多

銅價飆新高，線纜業迎漲價紅利，也掀起原料、訂單與資金實力淘汰賽。業界指出，華新（1605）、華榮、大亞握有大量在手訂單，並逐步切入AI資料中心、科技廠及新型電力應用線纜，加上具備庫存操作及成本轉嫁能力，可望在這波銅荒中穩步擴大營運規模，受惠多。

銅占電線電纜成本比重高，當銅價快速上漲，業者必須投入更多資金備料，營運資金需求同步增加。具備採購規模、穩定料源及充足庫存的大型線纜廠，可運用先前取得較低成本銅料生產，搭配產品報價上調，擴大庫存增值及價差效益。

庫存不足業者若被迫在銅價高檔追料，不僅採購成本攀升，也可能面臨交期拉長及供料不穩等壓力；若售價調整速度落後原料成本，毛利率還可能受到擠壓。銅價漲得愈急，大型廠與中小型廠在資金、採購及履約能力的差距愈明顯。