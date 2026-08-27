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小港機場新航廈 2027年招標
交通部民航局昨（26）日指出，高雄國際機場（小港機場）新航廈工程計畫，總投資規模將達880.8億元，其中第一期新航廈東側主體工程暫估301.8億元，預計明年招標，為南部重大公共建設再添投資動能。
民航局表示，全案將採「先建後拆、半半施工」方式推動，分兩期、多階段完成，全案預計2040年完工。
依民航局規劃，高雄機場新航廈計畫期程自2022年至2040年，第一期經費434.6億元已於2023年獲行政院核定，第二期經費446.1億元，將視工程進度適時報核。第一期另包括東側立體停車場、A滑行道北移，以及站前交通及設施改善等工程，將配合新航廈主體工程陸續推進。
民航局長何淑萍表示，高雄機場腹地有限，是新航廈工程最大挑戰，因此須先辦理A滑行道北移約100公尺，為未來登機廊廳延伸、加寬預留空間；同時配合高雄捷運R4站未來直通航廈地下層，站前停車場及出境高架車道也須退縮，相關工程均須提前布局。
何淑萍指出，第一、二期工程涉及航廈及人車動線等複雜介面，將在第一期即納入整體規劃，並於主體工程階段同步導入智慧機場服務設施。
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