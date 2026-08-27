小港機場新航廈 2027年招標

在日常生活中，有時會看到「寧予外人、不予家奴」的奇特行為。這種現象依照量子覺知的概念，雖然發生的原因可能無限，但是很可能來自於當事人在個人主觀的輕視、忽略或比較認知下，認為自己較優秀的心態而產生了「燈塔效應」（光亮只投向遠方）的苛刻言行。

2026-08-27 00:59